Астрономы получили первые убедительные доказательства существования ветра от сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.

Центр нашей галактики остается одной из самых сложных областей для наблюдений. Газ, пыль и плотные скопления звезд долгое время мешали астрономам проверить предположения о процессах, происходящих рядом со сверхмассивной черной дырой.

Источник изображения: рентгеновское излучение: NASA/CXC/UMass/D. Wang et al.; радиоизлучение: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/S. Longmore et al. Фоновое изображение: ESO/D. Minniti et al.

Группа ученых сообщила об обнаружении признаков ветра, исходящего от Стрельца A* (Sagittarius A*), сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Ученые искали подобные свидетельства около пятидесяти лет, поскольку теория давно предполагала существование таких потоков вещества даже у сравнительно спокойных черных дыр.

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Стрелец A* поглощает крайне небольшие объемы газа и пыли. Именно поэтому зафиксировать связанные с ней выбросы оказалось значительно сложнее, чем у более активных объектов в других галактиках.

Для исследования команда использовала данные, собранные за пять лет с помощью массива радиотелескопов ALMA в Чили. Наблюдения позволили получить наиболее подробное изображение холодного молекулярного газа в области размером около трех световых лет вокруг черной дыры.

Особое внимание ученых привлекла конусообразная область с заметным дефицитом холодного газа, протянувшаяся примерно на три световых года. По расчетам астрономов, звездных ветров в этом районе недостаточно для формирования столь крупной структуры. Кроме того, ее направление указывает непосредственно на Стрелец A*.

Чтобы исключить ошибки интерпретации, ученые сравнили результаты с данными рентгеновской обсерватории Chandra. Рентгеновское излучение совпало с областью обнаруженной полости, что подтвердило выводы команды.

Исследователи считают, что этот ветер действует уже около 20 тысяч лет. Наблюдения показывают, что даже относительно спокойные сверхмассивные черные дыры продолжают влиять на окружающую среду. По словам авторов работы, Стрелец A* дает возможность изучать поведение таких объектов в их наиболее типичном, а не активном состоянии.