Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Впервые обнаружены следы ветра от сверхмассивной черной дыры спустя 50 лет поисков
Астрономы получили первые убедительные доказательства существования ветра от сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
реклама

Центр нашей галактики остается одной из самых сложных областей для наблюдений. Газ, пыль и плотные скопления звезд долгое время мешали астрономам проверить предположения о процессах, происходящих рядом со сверхмассивной черной дырой.

Источник изображения: рентгеновское излучение: NASA/CXC/UMass/D. Wang et al.; радиоизлучение: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/S. Longmore et al. Фоновое изображение: ESO/D. Minniti et al.

Группа ученых сообщила об обнаружении признаков ветра, исходящего от Стрельца A* (Sagittarius A*), сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Ученые искали подобные свидетельства около пятидесяти лет, поскольку теория давно предполагала существование таких потоков вещества даже у сравнительно спокойных черных дыр.

реклама

Стрелец A* поглощает крайне небольшие объемы газа и пыли. Именно поэтому зафиксировать связанные с ней выбросы оказалось значительно сложнее, чем у более активных объектов в других галактиках.

Для исследования команда использовала данные, собранные за пять лет с помощью массива радиотелескопов ALMA в Чили. Наблюдения позволили получить наиболее подробное изображение холодного молекулярного газа в области размером около трех световых лет вокруг черной дыры.

Особое внимание ученых привлекла конусообразная область с заметным дефицитом холодного газа, протянувшаяся примерно на три световых года. По расчетам астрономов, звездных ветров в этом районе недостаточно для формирования столь крупной структуры. Кроме того, ее направление указывает непосредственно на Стрелец A*.

Чтобы исключить ошибки интерпретации, ученые сравнили результаты с данными рентгеновской обсерватории Chandra. Рентгеновское излучение совпало с областью обнаруженной полости, что подтвердило выводы команды.

Исследователи считают, что этот ветер действует уже около 20 тысяч лет. Наблюдения показывают, что даже относительно спокойные сверхмассивные черные дыры продолжают влиять на окружающую среду. По словам авторов работы, Стрелец A* дает возможность изучать поведение таких объектов в их наиболее типичном, а не активном состоянии.

#млечный путь #черная дыра #alma #сверхмассивная черная дыра #стрелец a* #радиоастрономия #chandra #рентгеновская астрономия
Источник: space.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MLID: частота CPU AMD Zen 6 превысит 6,5 ГГц, предполагаемый Ryzen 9 10960X3D2 получит 312 МБ L2+L3
VK и «Яндекс» начнут взимать плату за использование сторонних почтовых клиентов
Мессенджер «Макс» полностью перестал работать на аппаратах iPhone
В GizmoChina выбрали пять лучших смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3
Apple объяснила удаление мессенджера «Макс» из магазина App Store необходимостью соблюдать санкции
Учёные зафиксировали изменение внутренней активности Солнца за 40 лет, не совпадающие с его циклами
Крупные вендоры показали ноутбуки и мини-ПК с APU NVIDIA RTX Spark на Computex 2026
Новый высокопроизводительный чип Rhea1 призван составить конкуренцию AMD, Intel и Nvidia
Разработка линейки NVIDIA GeForce RTX 50 Super возобновлена, готовится RTX 5060 Super с 12 ГБ памяти
Прогноз ООН: Ожидаемое к концу года Эль-Ниньо может стать сильнейшим в истории
Casio представила механические часы с карбоновым циферблатом, сапфировым стеклом и отделкой золотом
AMD рассчитывает повторить успех Ryzen на рынке видеокарт
Энтузиаст сравнил Core i7-5775C и Core i7-4790K в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Эксперт протестировал Gothic 1 Remake на RTX 5070 в трёх разрешениях
Отчёт о памяти Nvidia Rubin обрушил акции Micron на 10% и привёл к потере $100 млрд капитализации
Новый сокет Intel LGA 1954 с двойным прижимным механизмом впервые засветился на Computex 2026
В России планируют построить первый частный космодром «Приморский»
MSI показала прототип GeForce RTX 6090 с усовершенствованной системой охлаждения
Крупнейшие чипмейкеры потеряли $1,3 трлн рыночной стоимости за сутки
Павел Дуров высказался об уязвимости российских смартфонов из-за зарубежных магазинов ПО

Популярные статьи

Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Xbox 360 и PlayStation 3 в 2026 году – сколько стоит лицензионный ретрогейминг
Ностальгируем — 5 лучших JRPG для первой PlayStation
«Квантовое превосходство», «Кумиры»: краткий обзор фильмов
Продолжаю разбор сгенерированных ИИ сообщений об ошибках и улучшение проекта Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter