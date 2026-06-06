Международная группа астрономов представила крупнейшую на сегодняшний день карту космических магнитных полей.

Магнитные поля присутствуют практически повсюду во Вселенной, однако наблюдать их напрямую невозможно. Поэтому астрономы изучают их косвенно — через изменения света, который проходит через межзвёздное и межгалактическое пространство.

Изображение - ChatGPT

Ученые представили карту SPICE-RACS — крупнейшее и наиболее детальное изображение космических магнитных полей на сегодняшний день. Работу выполнили на основе наблюдений радиотелескопа ASKAP, который расположен в Западной Австралии и входит в число проектов, подготавливающих научную базу для будущей обсерватории SKA.

реклама

Магнитные поля играют заметную роль в эволюции галактик. Они влияют на движение заряженных частиц и способны воздействовать на процессы формирования звезд. При этом их происхождение и развитие после Большого взрыва до сих пор остаются предметом исследований.

Новая карта с обозначением некоторых видимых объектов на небе. (Томсон и др., Изд. Астрономического общества Австралии, 2026)

Для изучения этих структур астрономы анализируют поляризацию света от далеких галактик. Когда радиоволны проходят через магнитные области космоса, их свойства изменяются. Эти изменения позволяют оценить направление и характеристики магнитных полей вдоль линии наблюдения.

Основой новой карты стали данные обзоров RACS. В ходе этих наблюдений ученые обнаружили почти четыре миллиона галактик, причем около двух миллионов ранее не фиксировались. Затем исследователи отобрали примерно 350 тысяч объектов, пригодных для анализа поляризации.





Полученный каталог почти в десять раз превзошел предыдущую крупнейшую выборку подобных наблюдений. На карте красный цвет обозначает магнитные поля, направленные к наблюдателю, а синий — в противоположную сторону.

(Thomson et al., Publ. Astron. Soc. Aust. , 2026)

Большая часть заметных структур относится к Млечному Пути, однако карта также содержит информацию о более удаленных областях Вселенной. Исследовательские группы уже открыли доступ к этим данным, а в дальнейшем планируют расширить карту за счет новых наблюдений проекта POSSUM, который должен завершить сбор данных к 2030 году.