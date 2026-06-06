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Global_Chronicles
Исследование показало возможную потерю двух ледяных планет в ранней Солнечной системе
Согласно одной из наиболее популярных моделей ранней Солнечной системы в некогда-то могло быть на две ледяных планеты больше и насчитывалось четыре ледяных гиганта вместо двух, существующих сегодня – Урана и Нептуна.
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Современные представления о формировании Солнечной системы основаны на моделях, которые пытаются восстановить ее раннюю динамику. Одна из таких моделей описывает период, когда орбиты планет могли существенно меняться.

Изображение - ChatGPT

Модель Ниццы, разработанная для объяснения эволюции внешней части Солнечной системы, допускает, что в прошлом там могло находиться больше ледяных гигантов, чем сегодня. В некоторых версиях речь идет о двух планетах, которые впоследствии покинули нашу планетную систему.

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Новая проверка этих сценариев выявила несоответствия при моделировании поведения спутников. Группа под руководством астрофизика Мэтью Клемента из Университета Джонса Хопкинса изучила, как такие события могли повлиять на спутниковые системы Юпитера и Урана.

Ученые рассмотрели два варианта модели — с одной и двумя дополнительными ледяными планетами. Симуляции охватывали широкий набор начальных условий и учитывали столкновения и гравитационные взаимодействия в ранней Солнечной системе.

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Результаты показали, что в большинстве сценариев спутники Урана становились нестабильными. Они сталкивались между собой, изменяли орбиты или покидали систему. При этом нынешняя структура спутников Урана не соответствует таким последствиям. Спутники Юпитера в этих же моделях сохраняли стабильность значительно чаще. Однако одновременное сохранение обеих спутниковых систем оказывалось редким результатом.

Исследование оставляет несколько возможных объяснений. Либо Солнечная система прошла крайне маловероятный путь эволюции, либо модель Ниццы требует переработки. Также рассматривается вариант, что реальная история системы включала более сложные и не до конца учтенные процессы столкновений и миграций планет.

#солнечная система #астрофизика #юпитер #уран #модель ниццы #планетная миграция #спутники планет
Источник: sciencealert.com
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