Китайские власти предупредили граждан о новой схеме мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Злоумышленники клонируют голос человека по пятисекундному образцу и звонят его родственникам с требованием денег.

Новые технологии порой создают новые возможности для обмана. Искусственный интеллект в этом смысле оказался особенно удобным инструментом.

Изображение - ChatGPT

Китайские правоохранители фиксируют рост числа преступлений с использованием голосовых подделок. Мошенникам достаточно пяти секунд записи голоса потенциальной жертвы. Затем ИИ генерирует правдоподобную копию, и злоумышленники звонят родственникам или друзьям этого человека для вымогательства денег. В некоторых случаях ущерб достигал 4,3 миллиона юаней. Это примерно $635 тысяч или ≈₽ 46,6 млн по курсу ЦБ РФ на 06.06.2026.

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Одна из легальных схем заработка на ИИ выглядит так. Пользователь загружает картинку, выбирает музыкальный жанр и стиль пения. Алгоритм генерирует трек, который почти не отличить от настоящего. Затем автор выкладывает композицию на музыкальную или видеоплатформу и получает деньги за прослушивания. Некоторые китайские пользователи зарабатывают таким образом до 100 тысяч юаней в месяц — ≈₽ 1,08 млн по курсу ЦБ РФ на 06.06.2026.

Но криминальное использование ИИ вызывает гораздо большее беспокойство. Авторы материала на WCCFTech отмечают: по мере распространения умных очков, наушников и других носимых устройств с ИИ, возможностей для подделок станет только больше. Люди больше не могут полностью доверять тому, что слышат.