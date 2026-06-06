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Global_Chronicles
COUGAR на Computex 2026 обновила линейку Mid-Tower с акцентом на разделение воздушных потоков
На Computex 2026 компания COUGAR представила новые корпуса CVF220 и Duoair RGB. Производитель изменил компоновку внутренних отсеков и систему охлаждения.
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Производители корпусов для ПК продолжают экспериментировать с внутренней компоновкой и воздушными потоками. COUGAR на Computex 2026 показала несколько новых моделей, в которых изменила подход к организации охлаждения и размещению компонентов. 

Изображение: TechPowerUp 

Новые корпуса CVF220 и Duoair RGB получили крупные вырезы и выступающие элементы в конструкции. Они выполняют не только декоративную функцию, но и увеличивают поток воздуха внутри системы. За счет этого производитель разделяет блок питания и основные компоненты, освобождая пространство для притока холодного воздуха.

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CVF220 RGB представляет собой более компактную версию модели CVF235. В нем блок питания перенесли в переднюю часть корпуса, а между ним и задней панелью оставили вентиляционный вырез. Воздухозабор организован через нижнюю часть корпуса и дополнительные отверстия над зоной притока, что создает сквозной поток.

Изображение: TechPowerUp 

В отличие от старшей модели, CVF220 полностью освобождает пространство перед материнской платой и использует панели из закалённого стекла с трех сторон. Он поддерживает установку радиаторов до 360 мм и видеокарт длиной до 420 мм.

Модель Duoair RGB использует более традиционную схему разделения отсеков, но компенсирует это двумя 140-мм вентиляторами на фронтальном заборе воздуха за сетчатой панелью. Переднюю панель можно заменить на стеклянную версию, если важнее внешний вид, чем максимальный приток воздуха.

Изображение: TechPowerUp 

В верхней части корпуса и над отсеком блока питания предусмотрены крепления для вентиляторов, которые направляют воздух к видеокарте. Duoair поддерживает графические ускорители длиной до 410 мм.

Изображение: TechPowerUp 

COUGAR также показала корпус MX600 Mini V3 с двухкамерной компоновкой. Он направляет воздушный поток под кожух блока питания к горячим компонентам, чтобы улучшить охлаждение процессора и видеокарты. Отдельно представлена версия MX600 Mini V6 формата microATX с поддержкой радиаторов до 360 мм и видеокарт до 400 мм, а также семью слотами расширения PCIe.

Компания заявила о готовых системах на базе новых корпусов. Duoair A1 оснащают процессором Intel Core i7-14700F и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060. CVF220 X1 используют с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и графикой AMD Radeon RX 9070 XT.

#охлаждение #cougar #computex 2026 #вентиляция #корпуса пк #cvf220 #duoair rgb #mx600 mini v3
Источник: techpowerup.com
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