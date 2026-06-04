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Global_Chronicles
Брендан Грин закрывает Prologue: Go Wayback, игру делают бесплатной, а купившим её вернут деньги
Студия PlayerUnknown Productions объявила о сокращениях и остановке разработки игры Prologue: Go Wayback. Проект станет бесплатным, а покупатели смогут вернуть деньги.
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В ноябре 2025 года студия Брендана Грина (известного как PlayerUnknown) выпустила в ранний доступ игру Prologue: Go Wayback. Прошло семь месяцев. Теперь основатель признаёт: денег на продолжение разработки нет.

Изображение: Video Games Chronicle

Брендан Грин опубликовал заявление в соцсети X. Он объяснил, что студия больше не может финансировать проект в нынешнем виде. Причина — средства закончились. Грин принял решение реструктурировать компанию.

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Студия уволит часть сотрудников. «Наш первоочередной задачей является оказание максимально возможной поддержки пострадавшим сотрудникам в этот сложный переходный период», заявил Грин. Маленькая команда продолжит разрабатывать технологию Melba. Она занимается генерацией больших виртуальных миров. А вот разработку Prologue: Go Wayback остановят полностью. В Steam указано, что ранний доступ не будет завершен. Хотя студия не исключает возвращения к проекту в будущем.

Prologue: Go Wayback — это однопользовательская выживалка с процедурной генерацией мира. Игру выпустили в ноябре 2025 года на Steam и Epic Games Store. Теперь студия сделает её бесплатной для всех новых игроков в одном из ближайших обновлений.

Те, кто уже купил игру, смогут вернуть деньги. Грин поблагодарил сообщество и всех, кто поддерживал студию.

#steam #игра #epic games store #сокращения #брендан грин #prologue go wayback
Источник: videogameschronicle.com
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