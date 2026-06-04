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Global_Chronicles
Lenovo начала международные продажи ноутбука ThinkPad L16 Gen 3
Начало глобальных продаж ThinkPad L16 Gen 3 с AMD Ryzen AI вскрыло высокие цены ноутбука. Новинка получила процессоры AMD Ryzen AI, до 64 ГБ оперативной памяти и 16-дюймовый экран.
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В апреле Lenovo представила преемника ThinkPad L16 Gen 2. Анонсировала тогда же и бюджетную направленность модели. Сейчас компания объявила, где и почём можно купить новый ноутбук. ThinkPad L16 Gen 3 поступил в продажу в Австралии, странах Восточной и Юго-Восточной Азии, Великобритании и Еврозоне. Базовую версию оснастили процессором Ryzen AI 5 430. Это чип на архитектуре Zen 5, который по производительности превосходит Hawk Point из предыдущего поколения.

Изображение: Lenovo

Покупатели могут выбрать другие конфигурации: Ryzen AI 5 Pro 435, Ryzen AI 7 445 или Ryzen AI 7 Pro 450. Объем оперативной памяти DDR5-5600 достигает 32 или 64 гигабайт. Накопитель M.2 2280 — до одного терабайта. Доступны два варианта батареи: 46 или 57 ватт-часов. Экран у всех модификаций одинаковый: 16 дюймов, разрешение 1200p, частота обновления 60 Гц. Пиковая яркость составляет 400 нит. Цветовой охват — всего 45 процентов NTSC, что является слабым местом для работы с графикой.

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Цены стартуют с £1320 (эквивалентно ≈₽ 130 430) в Великобритании. Максимальная конфигурация там стоит £2869 (эквивалентно ≈₽ 283 500). В еврозоне ноутбук стоит от €1400 до €1550 (эквивалентно ≈₽ 119 168 - 131 940). В Австралии — 1949 австралийских долларов (эквивалентно ≈₽ 102 400). В Северной Америке Lenovo пока не продает эту модель. Ранее компания заявляла о стартовой цене $1440 (эквивалентно ≈₽ 105 600) в США. Однако, судя по расценкам в других регионах, мощные конфигурации будут стоить более $2500 (эквивалентно ≈₽ 183 350).

#amd #lenovo #ноутбук #ryzen ai #64 гб ram #thinkpad l16 gen 3
Источник: notebookcheck.net
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