Wildberries проводит внутреннее тестирование собственного мессенджера. В перспективе компания не исключает вывод сервиса на рынок и его развитие за пределами России.

Компания Wildberries занимается разработкой собственного сервиса обмена сообщениями. Пока проект используют только внутри компании, где с его помощью сотрудники взаимодействуют друг с другом.

Изображение - ChatGPT

О работе над новым продуктом рассказала глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким. По ее словам, первоначально разработчики создавали сервис для корпоративных нужд, однако в дальнейшем он может получить более широкое применение. Сейчас команда продолжает тестирование и совершенствует функциональность платформы.

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В РВБ также рассматривают возможность продвижения решения за пределами российского рынка, если проект успешно пройдёт этап доработки.

Как отметила Ким, идея создания такого продукта появилась уже после формирования объединенной компании Wildberries & Russ. При этом руководство понимает, что сегмент сервисов для общения давно сформировался и отличается высокой конкуренцией. По этой причине разработчики ищут способы предложить аудитории функции, которые смогут выделить новый продукт среди существующих решений.

Компания уже развивает сервис с видеоконтентом для покупателей Wibes, где присутствуют отдельные инструменты для общения пользователей. Сейчас платформа не поддерживает групповые чаты, однако компания планирует добавить такую возможность в будущем.