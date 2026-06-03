На выставке Computex 2026 компания GIGABYTE анонсировала новые системы жидкостного охлаждения AORUS ELITE и корпус AORUS C510 Glass Infinity с возможностью установки 16-дюймового дисплея вместо боковой панели.

В рамках выставки Computex 2026 компания GIGABYTE расширила линейку устройств под брендом AORUS. Производитель представил решения для охлаждения процессоров и новый корпус с необычной конструкцией боковой панели.

Изображение: WCCFTech

Серия жидкостных систем охлаждения AORUS ELITE получила встроенный дисплей Edge View, расположенный на корпусе помпы. Экран способен одновременно отображать до четырех параметров системы из одиннадцати доступных, а настройка выполняется через программный центр управления GIGABYTE.

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Производитель также уделил внимание подсветке. В 360-миллиметровой версии по периметру вентилятора расположено 87 светодиодов, тогда как модель на 240 мм получила 58 светодиодов. В конструкции используются вентиляторы Hawk Fans и радиатор с 12 каналами. Помпу и радиатор соединяет трубка длиной 420 мм.

Изображение: WCCFTech

Не менее заметной новинкой стал корпус AORUS C510 Glass Infinity формата mATX. В стандартной конфигурации он выглядит как обычный компактный корпус с переносной ручкой, положение которой можно менять. Главная особенность раскрывается после замены стеклянной боковой панели на дисплей диагональю 16 дюймов. Экран поддерживает разрешение 1080p и частоту обновления 165 Гц. Пользователь может применять его как основной монитор или в роли дополнительного дисплея.

Изображение: WCCFTech

Корпус также поддерживает материнские платы серии STEALTH от GIGABYTE с разъемами на обратной стороне, что помогает аккуратнее организовать прокладку кабелей внутри системы.