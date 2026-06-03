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Global_Chronicles
Учёные нашли признаки микробной активности на теле ледяной мумии Этци возрастом 5300 лет
Ученые взяли мазки с тела мумии Этци и обнаружили активные микроорганизмы. Часть микробов может быть ровесниками самого ледяного человека.
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Этци обнаружили в 1991 году в ледниках Эцтальских Альп и с тех пор изучают как одну из самых хорошо сохранившихся мумий человека медного века. О его возрасте, одежде, питании и даже кишечной микрофлоре уже известно довольно много, но новый анализ переключил внимание на микробы, которые до сих пор обитают на его теле. 

Изображение: ScienceAlert

Исследовательская группа под руководством микробиолога Мохамеда Сархана из центра Eurac Research изучила микробные сообщества, покрывающие тело Этци. Ученые взяли мазки с поверхности мумии, собрали талую воду изнутри, использовали ранее полученные данные о тканях кишечника и желудка и сравнили все это с образцом почвы с места находки. Затем они секвенировали ДНК и РНК, чтобы понять состав и состояние микробов.

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Авторы разделили найденные организмы на две крупные группы. Первая включает древние микробы, которые когда-то входили в живой микробиом Этци и теперь сохранились в деградированном виде. Вторая — холодолюбивые дрожжи, генетически близкие видам из ледяных регионов вроде Антарктиды, которые обнаружили на коже и в талой воде. Специалисты считают, что такие дрожжи сформировались в ледниковой среде, где пролежало тело, а часть из них до сих пор подстраивается под условия холодильной камеры.

Сравнение образцов 2010 и 2019 годов показало рост численности одного из холодолюбивых видов, что говорит о медленном размножении даже при отрицательных температурах хранения. Дополнительно выяснилось, что три из четырех выявленных видов дрожжей умеют метаболизировать фенол, которым обработали тело после обнаружения, чтобы сдержать рост грибков.

Авторы исследования подчёркивают, что пока нельзя точно сказать, живут ли одни и те же микробы на теле Этци со времен медного века или часть из них «проснулась» уже после извлечения мумии. При этом результаты показывают, что на теле Этци одновременно сохраняются очень древние микробы и появившиеся гораздо позднее, а некоторые холодолюбивые дрожжи даже медленно размножаются в условиях холодильной камеры.

#мумия #микробиом #микробиология #альпы #дрожжи #древние микробы #ледяной человек #фенол #этци
Источник: sciencealert.com
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