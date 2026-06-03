На Computex 2026 компания Gigabyte представила три игровых монитора под брендом Aorus Elite.

В Тайбэе проходит Computex 2026. Alienware, Asus, LG уже показали свои новинки. Gigabyte отвечает тремя мониторами из линейки Aorus Elite для игроков.

Изображение: Gigabyte

Модель FM275K16P — это 27-дюймовый глянцевый Mini LED монитор с разрешением 5K и плотностью пикселей 218 на дюйм. Количество зон локального затемнения — 2304. Монитор поддерживает переключение между тремя режимами: 5K при 165 герцах, 4K при 220 герцах и QHD при 330 герцах. Две другие модели, FO32U24GP и FO27Q54G, используют OLED-панели. Их пиковая яркость HDR достигает 1500 нит. Диагональ — 32 дюйма и 27 дюймов соответственно.

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Gigabyte добавила игровые инструменты: тактический HUD и прицел для лучшей видимости и скорости реакции. Также в мониторах есть AI OLED Care Pro, автоматическая блокировка, адаптивная подсветка, автоматическая очистка пикселей и напоминание о необходимости отдохнуть глазам. Полные технические характеристики, цены и даты выхода компания пока не раскрыла. Gigabyte предлагает следить за анонсами на официальном сайте.