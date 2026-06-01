Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
NVIDIA представила первый автономный автомобиль с функцией логического мышления
Компания NVIDIA продемонстрировала автономный автомобиль, который способен принимать решения на основе логики. Платформа объединяет ИИ-модели, инструменты моделирования и реальные наборы данных.
реклама

На конференции GTC Taipei компания NVIDIA представила автомобиль нового типа. Его особенность — способность рассуждать, а не только реагировать на события на дороге. 

Изображение: TweakTown 

Автомобиль работает на платформе NVIDIA Alpamayo. Она сочетает модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, средства моделирования и данные, собранные в реальном мире. Такой подход позволяет транспортному средству прогнозировать развитие событий, планировать маршруты и принимать решения, аналогично водителю-человеку.

реклама

Ранее автономные системы опирались преимущественно на данные с датчиков и реагировали на ситуацию. Новая платформа имитирует реальные условия, что, по словам NVIDIA, повышает предсказуемость и безопасность поведения машины.

@YahooFinance

DRIVE Hyperion обеспечивает инфраструктуру для уровня автономности 4, объединяя вычислительные ресурсы, сенсоры и программное обеспечение для безопасной эксплуатации. Платформа предоставляет автопроизводителям и разработчикам беспилотных автомобилей инструменты для тестирования и совершенствования систем в виртуальной среде.

Разработчики могут тестировать и дорабатывать автономные системы в виртуальной среде перед выездом на реальные трассы. Такой подход сокращает время разработки и снижает риски. Платформа включает вычислительные модули, датчики, программное обеспечение для безопасности и глобальную экосистему.

По словам Дженсена Хуанга, транспортные средства превращаются в роботов. Паркам роботакси потребуется инфраструктура искусственного интеллекта, которая умеет воспринимать, рассуждать и безопасно работать в реальном мире.

#nvidia #искусственный интеллект #ии #автономный автомобиль #alpamayo #drive hyperion
Источник: tweaktown.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
На базах ВС США могут начать печатать целиком на 3D-принтере 6-метровые военные катера массой 600 кг
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Симулятор зоопарка Planet Zoo 2 выйдет 13 октября на ПК и консолях
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
Раскопки перед прокладкой линии электропередач позволили найти в Германии средневековую деревню
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Разгадана многолетняя загадка скорости вращения Сатурна
Nvidia и Microsoft анонсировали «новую эру ПК» перед Computex 2026
VideoCardz: RX 9070 GRE дебютирует на мировом рынке 1 июня по рекомендованной цене $549
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Вышел первый трейлер тактической RPG Runesmith о гномах-кузнецах
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
Первые ПК с ОС Windows на чипах NVIDIA представят уже на следующей неделе

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter