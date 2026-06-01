Компания NVIDIA продемонстрировала автономный автомобиль, который способен принимать решения на основе логики. Платформа объединяет ИИ-модели, инструменты моделирования и реальные наборы данных.

На конференции GTC Taipei компания NVIDIA представила автомобиль нового типа. Его особенность — способность рассуждать, а не только реагировать на события на дороге.

Автомобиль работает на платформе NVIDIA Alpamayo. Она сочетает модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, средства моделирования и данные, собранные в реальном мире. Такой подход позволяет транспортному средству прогнозировать развитие событий, планировать маршруты и принимать решения, аналогично водителю-человеку.

Ранее автономные системы опирались преимущественно на данные с датчиков и реагировали на ситуацию. Новая платформа имитирует реальные условия, что, по словам NVIDIA, повышает предсказуемость и безопасность поведения машины.

DRIVE Hyperion обеспечивает инфраструктуру для уровня автономности 4, объединяя вычислительные ресурсы, сенсоры и программное обеспечение для безопасной эксплуатации. Платформа предоставляет автопроизводителям и разработчикам беспилотных автомобилей инструменты для тестирования и совершенствования систем в виртуальной среде.

Разработчики могут тестировать и дорабатывать автономные системы в виртуальной среде перед выездом на реальные трассы. Такой подход сокращает время разработки и снижает риски. Платформа включает вычислительные модули, датчики, программное обеспечение для безопасности и глобальную экосистему.

По словам Дженсена Хуанга, транспортные средства превращаются в роботов. Паркам роботакси потребуется инфраструктура искусственного интеллекта, которая умеет воспринимать, рассуждать и безопасно работать в реальном мире.