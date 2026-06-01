Компания MSI выпустила MEG Vision X2 AI+, настольный компьютер с голографическим ИИ-помощником. ИИ-компаньон управляется голосовыми и текстовыми командами и настраивает параметры системы.

Производители игровых ПК продолжают искать новые способы взаимодействия с пользователем. MSI добавила в свой новый компьютер MEG Vision X2 AI+ необычный элемент — голографического помощника, который управляет настройками системы.

Изображение: GizmoChina

MEG Vision X2 AI+ оснащен цилиндрическим дисплеем под названием AI Holostage. На нем «живет» LuckyClaw — ИИ-компаньон, который работает локально на устройстве, без подключения к облачным серверам. Пользователь отдает голосовые или текстовые команды, и питомец меняет профили производительности, параметры монитора или цвета RGB-подсветки.

Если стандартный LuckyClaw не устраивает, программное обеспечение поддерживает создание собственных аватаров сторонними разработчиками. MSI обещает обновлять софт и добавлять новые функции.

По части железа MEG Vision X2 AI+ — это высокопроизводительный ПК. Он работает на процессорах Intel Core Ultra и видеокартах Nvidia RTX 5090, способен достигать 3400 TOPS в режиме ИИ. Для охлаждения установлен жидкостный радиатор на 360 мм, а внутреннее устройство выполнено по стандарту материнских плат MSI Project Zero с разъемами питания на задней панели.

В остальном система поддерживает современное хранилище PCIe 5.0, память DDR5, Wi-Fi 7, Ethernet 5G и Thunderbolt 5. Дата выхода и цена пока не объявлены.