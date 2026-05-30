К 700-летию монастыря Санта-Мария-Педральбес ученые вскрыли восемь гробниц XIV века. Среди 25 обнаруженных скелетов — останки королевы Элисенды Монкада, а также нескольких человек со следами ножевых ранений.

В средневековых гробницах под Барселоной археологи ожидали найти останки монахинь и знати. Вместо этого они обнаружили четыре мужских черепа с ножевыми ранениями, женщину с плодом в родовых путях и останки королевы, похороненной в деревянном ящике.

Ученые вскрыли восемь захоронений в монастыре Педральбес, который основала в 1326 году королева Элисенда Монкада. Среди 25 скелетов опознали саму королеву, двух настоятельниц и нескольких других людей.

В гробнице второй настоятельницы Франчески Сапортеллы, племянницы королевы, нашли кости как минимум девяти человек. Четыре мужских черепа имели следы ударов ножом. Там же лежал мумифицированный торс женщины, у которой плод застрял в родовых путях на 20-23 неделе беременности.

В другой гробнице, которую считали могилой рыцаря Артау де Фосеса, не оказалось мужских костей. Вместо этого там похоронили двух взрослых женщин и троих детей. У одной из женщин сохранился длинный конский хвост, все еще прикрепленный к черепу. У первой настоятельницы Собираны Ользет обнаружили травматическое повреждение лица. Специалисты предполагают, что это следствие удара ножом незадолго до или во время смерти.

Главной находкой стали кости королевы Элисенды Монкада. Ее захоронение находилось в отдельном деревянном ящике внутри пространства между церковью и внутренним двором монастыря. Такое расположение вроде бы указывает на особый статус погребенной и отражает ее связь одновременно с церковной и монашеской частью комплекса. Вместе с тем, королеву Элисенду похоронили в простом монашеском облачении в деревянном ящике. При этом в гробнице нашли следы расшитой золотом шелковой ткани и ароматные травы — розмарин и мирт. Элисенде на момент смерти было около 70 лет, в ее костях заметили признаки остеоартроза.

Рядом со второй настоятельницы исследователи зафиксировали останки людей с ножевыми ранениями. Следы травм обнаружили как минимум у нескольких скелетов. Эти данные пока не получили окончательного объяснения, и специалисты продолжают анализировать обстоятельства смерти.

На данный момент ученые секвенировали лишь 6% генома королевы. Полные результаты анализов костей, тканей, бумаги и растений ожидают к середине 2027 года.