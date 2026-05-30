Герберт Дисс, которого уволили из Volkswagen в 2022 году, создал компанию по производству электрических тракторов. Первая модель выйдет в 2027 году и получит сменный аккумулятор для круглосуточной работы.

После ухода из Volkswagen Герберт Дисс почти не появлялся в новостях. Теперь бывший топ-менеджер объявил о новом проекте — компания DIESS E-Agrartechnik AG со штаб-квартирой в Мюнхене займется электрическими тракторами.

Изображение: Сarscoops

Дисс разместил анонс в LinkedIn. Компания планирует выпустить первый электрический трактор среднего класса для фермеров и коммунальных служб. По словам Дисса, новый трактор сможет конкурировать с дизельной техникой и при этом снизит эксплуатационные расходы примерно на 50%.

Главная особенность — сменный аккумуляторный блок. Он позволит работать технике без остановки на долгую зарядку. Трактор получит широкий набор навесного оборудования: косилки, погрузчики, зимние приспособления.

Дисс заявляет о высоком качестве при доступной цене. В будущем компания добавит солнечные зарядные станции и систему автономного управления. Производством займется неназванный партнер — давно существующая компания в сфере сельхозтехники.

На опубликованных изображениях видны закрытая кабина, массивные шины, плавающие крылья, боковые подножки и U-образные фары. При этом сама идея не нова: в 2021 году Volkswagen под руководством Дисса запустил проект GenFarm с электрическими тракторами для Африки. У них тоже были сменные батареи и солнечная зарядка.