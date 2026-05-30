Японские производители продолжают выпускать ограниченные серии часов с необычным оформлением. На этот раз Citizen подготовила две модели Exceed, в которых сделали акцент на отделке циферблата и легком титановом корпусе.

Citizen (Citizen Watch Co.) представила часы Exceed CB1080-52W и EC1120-59W для японского рынка. Продажи стартуют 11 июня. Компания ограничит выпуск каждой модели тиражом 400 экземпляров. Обе версии работают с радиосигналами точного времени и поддерживают технологию Eco-Drive, которая использует свет для подзарядки аккумулятора. Корпус и браслет изготовили из материала Super Titanium.

Производитель уделил основное внимание циферблатам. Для отделки использовали перламутр, а рисунок выполнили по мотивам традиционных японских зонтов. Цена новинки в Японии - 187 000 иен (эквивалентно ≈₽ 83 360).