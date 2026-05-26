Тесты показали, что процессор Intel из серии Bartlett Lake не смог обойти Core i9-13900K в игровых задачах

Intel продолжает развивать линейку Bartlett Lake с упором на производительные P-ядра. Однако первые подробные игровые тесты показали, что сама схема с увеличенным числом таких ядер не гарантирует более высокий результат в современных играх.

Издание PC Games Hardware сравнило Core 9 273PQE и Core i9-13900K более чем в десяти играх. Для тестов использовали видеокарту GeForce RTX 5090, а настройки платформ постарались сделать максимально близкими по энергопотреблению и памяти. Core 9 273PQE получил 12 производительных ядер без эффективных E-ядер. У Core i9-13900K другая конфигурация — восемь P-ядер и 16 E-ядер. Несмотря на это, новый процессор Bartlett Lake почти нигде не смог показать заметное преимущество.

В части игр результаты оказались практически одинаковыми. В нескольких тестах Core i9-13900K даже работал быстрее. При этом Core 9 273PQE разогнали примерно до 5,3 ГГц, хотя Intel заявляет максимальную турбочастоту до 5,9 ГГц. Core i9-13900K в игровых нагрузках находился ближе к своим предельным частотам. Авторы тестов отметили, что на результаты могли повлиять версия BIOS, материнская плата и оптимизация платформы. Тем не менее, испытания показали: современным играм по-прежнему достаточно восьми высокопроизводительных ядер для максимальной производительности.