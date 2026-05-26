Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
12-ядерный Intel Core 9 273PQE Bartlett Lake не обогнал Core i9-13900K в игровых тестах
Тесты показали, что процессор Intel из серии Bartlett Lake не смог обойти Core i9-13900K в игровых задачах
реклама

Intel продолжает развивать линейку Bartlett Lake с упором на производительные P-ядра. Однако первые подробные игровые тесты показали, что сама схема с увеличенным числом таких ядер не гарантирует более высокий результат в современных играх.

Изображение: WCCFTech

Издание PC Games Hardware сравнило Core 9 273PQE и Core i9-13900K более чем в десяти играх. Для тестов использовали видеокарту GeForce RTX 5090, а настройки платформ постарались сделать максимально близкими по энергопотреблению и памяти. Core 9 273PQE получил 12 производительных ядер без эффективных E-ядер. У Core i9-13900K другая конфигурация — восемь P-ядер и 16 E-ядер. Несмотря на это, новый процессор Bartlett Lake почти нигде не смог показать заметное преимущество.

реклама

В части игр результаты оказались практически одинаковыми. В нескольких тестах Core i9-13900K даже работал быстрее. При этом Core 9 273PQE разогнали примерно до 5,3 ГГц, хотя Intel заявляет максимальную турбочастоту до 5,9 ГГц. Core i9-13900K в игровых нагрузках находился ближе к своим предельным частотам. Авторы тестов отметили, что на результаты могли повлиять версия BIOS, материнская плата и оптимизация платформы. Тем не менее, испытания показали: современным играм по-прежнему достаточно восьми высокопроизводительных ядер для максимальной производительности.

#intel #процессоры #raptor lake #geforce rtx 5090 #core i9-13900k #bartlett lake #core 9 273pqe
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
YouTube-блогер вручную создал разводку печатной платы с дизайном в стиле винтажной электроники
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
Китайский фантастический блокбастер «Через тернии к звёздам» выйдет на Netflix
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
На AMD FX-6300 смогли запустить Forza Horizon 6 и другие свежие AAA-игры с комфортным FPS
Генеральные директора NVIDIA и AMD прибыли в Тайбэй в преддверии выставки Computex
Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
Корпус реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2 доставлен на стройплощадку АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
Core i3-12100F с DDR4 оказался в среднем на 8% быстрее Ryzen 5 5500 в играх
«Ростех» выпустил на рынок новые портретные фотообъективы
Micron увеличивает в США производство DDR4 в четыре раза
Выживание и лазание по скалам — в первых 13 минутах геймплея 007 First Light

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter