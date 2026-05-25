Продажи оказались высокими даже после публикации тестов, где данная модель не смогла выйти на уровень GeForce RTX 4060

На рынке игровых видеокарт редко появляются новые производители с собственными графическими решениями. Lisuan Tech вышла в этот сегмент только несколько лет назад, но уже сумела привлечь внимание большим числом предварительных заказов. Компания сообщила, что за первые 48 часов покупатели оформили более 30 тысяч предзаказов на видеокарту LX 7G100. Рекомендованная цена модели в Китае составляет $485 (эквивалентно ≈₽ 34 700). Исходя из этого, объем предпродаж превысил $14,55 млн (эквивалентно ≈₽ 1,04 млрд).

Источник изображения: Lisuan Tech

Компания продает свои устройства через площадку JD.com и уже поднялась на шестое место среди производителей видеокарт. Выше находятся Asus, Colorful, Gigabyte и MSI. При этом результаты тестов оказались слабее ожиданий. Lisuan Tech сравнивала LX 7G100 с GeForce RTX 4060, однако обзоры показали производительность ближе к GeForce RTX 3060. По сути, карта отстает от заявленного уровня на одно поколение, а от GeForce RTX 5060 — на два.

Дополнительный интерес вызвала ограниченная серия Founders Edition. Компания подготовила тысячу экземпляров с индивидуальными номерами и подписью сооснователя Сюань Ифан. Первая партия закончилась почти сразу, поэтому Lisuan Tech назначила новую поставку на 18 июня. В этот же день компания выпустит модели LX Pro и LX Ultra для инженерных задач и облачных вычислений. Версию LX Max для специалистов по работе с графикой представят позднее.