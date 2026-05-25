Исследование предполагает, что внутри спутника до сих пор продолжается нагрев

Ганимед остается одним из самых необычных объектов рядом с Юпитером. Ученые уже почти 30 лет пытаются понять, как у спутника появилось собственное магнитное поле. Ганимед считается крупнейшим спутником планет Солнечной системы, его диаметр превышает размеры Меркурия, а магнитное поле выделяет его среди всех известных спутников. Аппарат NASA «Галилео» обнаружил это поле еще в 1996 году.

Источник изображения: NASA/JPL/DLR

Обычно планетологи связывали появление подобных магнитных полей с ранними этапами формирования небесных тел, когда их недра постепенно остывали. Авторы нового исследования предлагают другую схему. По их расчетам, металлическое ядро Ганимеда могло сформироваться значительно позже, когда расплавленные частицы железа начали опускаться во внутренние слои спутника. Специалисты называют этот процесс «динамо-механизмом, обусловленным потеплением». В отличие от Земли, которая постепенно теряет внутреннее тепло, Ганимед, согласно модели, продолжает нагреваться.

Энергию для этого дают сразу два процесса. Радиоактивный распад элементов выделяет тепло внутри спутника. Дополнительно на Ганимед влияет гравитация Юпитера: планета постоянно сжимает и растягивает его во время движения по орбите, а внутреннее трение повышает температуру недр. Авторы работы считают, что ядро спутника состоит из железа и сульфида железа, которые плавятся легче чистого металла. Если подобные процессы происходят и на других планетах, это может изменить представления о формировании магнитных полей и защите небесных тел от космической радиации.