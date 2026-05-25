Huawei сообщила о планах внедрить к 2031 году технологию производства чипов, сопоставимую с 1,4-нм техпроцессом TSMC. Компания продолжает развивать собственные решения несмотря на ограничения США.

Китайские технологические компании продолжают искать способы сократить зависимость от зарубежного оборудования для выпуска полупроводников. Huawei рассчитывает выйти на уровень современных техпроцессов без доступа к ключевым западным технологиям.

Во время презентации новых разработок Huawei заявила, что планирует к 2031 году внедрить производство чипов по технологии, эквивалентной 1,4-нм техпроцессу TSMC. Одновременно компания представила систему LogicFolding Design, которую собирается использовать в процессорах Kirin уже в конце этого года.

Подробностей о будущей литографии Huawei пока почти не раскрывает. При этом отрасль считает выпуск таких чипов крайне сложной задачей без оборудования High-NA EUV компании ASML. Американские ограничения запрещают Huawei сотрудничать с нидерландским производителем.

TSMC рассчитывает запустить массовое производство 1,4-нм пластин к 2028 году. По оценкам, компания вложила около 49 млрд долларов в строительство четырех предприятий.

Huawei, по сути, делает ставку на китайские разработки в сфере EUV-литографии. Ранее сообщалось, что местные производители оборудования могут начать опытное производство таких систем уже в 2025 году. Кроме того, Huawei связывают с компанией SiCarrier, которая разрабатывает замену технологиям ASML внутри Китая.