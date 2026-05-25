Компания TCL под брендом FFALCON представила в Китае игровой монитор Thunderobot Q5AD YYDS Edition. Модель с 24,5-дюймовым экраном и частотой 300 Гц стоит 599 юаней — примерно 6270 рублей.

Для соревновательных шутеров вроде Counter-Strike 2 или Valorant игрокам нужна высокая частота кадров и низкая задержка, а не 4K-картинка. Новый бюджетный монитор TCL как раз под это и рассчитан.

В новинке установлена панель Fast IPS от компании CSOT. Базовая частота монитора — 280 Гц, но через разъем DisplayPort можно разогнать экран до 300 Гц. Производитель заявляет время отклика 1 мс. В мониторе есть настройки овердрайва и функция снижения размытости движущихся объектов.

Цветопередача у бюджетной модели вполне достойная. Экран поддерживает 10-битный цвет и закрывает 99% пространства sRGB, а также 93% DCI-P3. По заявлениям производителя, каждый монитор калибруют на заводе с погрешностью Delta E менее 2. Пиковая яркость достигает 400 нит, есть базовая поддержка HDR400.

Подставка получила шестиугольное основание — оно освобождает место на столе для больших ковриков и широких движений мышью. Регулировка у подставки только одна: наклон от минус 5 до 15 градусов. Высоту изменить нельзя. Для защиты глаз используют аппаратную фильтрацию синего света и технологию DC-димминг, которая убирает мерцание.

Монитор поддерживает AMD FreeSync Premium и совместим с Nvidia G-Sync. Также есть усилитель тёмных сцен и динамический прицел. Набор портов минимальный: один DisplayPort 1.4 (только через него работают 300 Гц), один HDMI 2.0 (максимум 240 Гц) и 3,5-мм разъем для наушников. Настройками управляет пятипозиционный джойстик на задней панели.

