Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
TCL представила бюджетный 24,5-дюймовый монитор FFALCON для киберспорта с частотой обновления 300 Гц
Компания TCL под брендом FFALCON представила в Китае игровой монитор Thunderobot Q5AD YYDS Edition. Модель с 24,5-дюймовым экраном и частотой 300 Гц стоит 599 юаней — примерно 6270 рублей.
реклама

Для соревновательных шутеров вроде Counter-Strike 2 или Valorant игрокам нужна высокая частота кадров и низкая задержка, а не 4K-картинка. Новый бюджетный монитор TCL как раз под это и рассчитан.

Изображение: GizmoChina 

В новинке установлена панель Fast IPS от компании CSOT. Базовая частота монитора — 280 Гц, но через разъем DisplayPort можно разогнать экран до 300 Гц. Производитель заявляет время отклика 1 мс. В мониторе есть настройки овердрайва и функция снижения размытости движущихся объектов.

Изображение: GizmoChina 

реклама

Цветопередача у бюджетной модели вполне достойная. Экран поддерживает 10-битный цвет и закрывает 99% пространства sRGB, а также 93% DCI-P3. По заявлениям производителя, каждый монитор калибруют на заводе с погрешностью Delta E менее 2. Пиковая яркость достигает 400 нит, есть базовая поддержка HDR400.

Читайте: MSI представила двухрежимный сверхширокоформатный монитор с частотой 400 Гц за $289,99


Подставка получила шестиугольное основание — оно освобождает место на столе для больших ковриков и широких движений мышью. Регулировка у подставки только одна: наклон от минус 5 до 15 градусов. Высоту изменить нельзя. Для защиты глаз используют аппаратную фильтрацию синего света и технологию DC-димминг, которая убирает мерцание.

Изображение: GizmoChina 

Монитор поддерживает AMD FreeSync Premium и совместим с Nvidia G-Sync. Также есть усилитель тёмных сцен и динамический прицел. Набор портов минимальный: один DisplayPort 1.4 (только через него работают 300 Гц), один HDMI 2.0 (максимум 240 Гц) и 3,5-мм разъем для наушников. Настройками управляет пятипозиционный джойстик на задней панели.

Цена монитора на старте продаж составила 599 юаней, что примерно соответствует 6270 рублям.

#китай #tcl #игровой монитор #fast ips #300 гц #ffalcon #thunderobot q5ad
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Книга рекордов Гиннесса признала наушники Liberty 5 Pro и 5 Max лучшими по качеству связи
Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками
YouTube-блогер вручную создал разводку печатной платы с дизайном в стиле винтажной электроники
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
США рассматривают введение тарифов на импорт чипов для стимулирования внутреннего производства
Китайский фантастический блокбастер «Через тернии к звёздам» выйдет на Netflix
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
На AMD FX-6300 смогли запустить Forza Horizon 6 и другие свежие AAA-игры с комфортным FPS
Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Генеральные директора NVIDIA и AMD прибыли в Тайбэй в преддверии выставки Computex
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
DeepSeek предоставит постоянную скидку 75% на свою флагманскую модель искусственного интеллекта
Корпус реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2 доставлен на стройплощадку АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter