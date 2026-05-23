Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Смартфоны смогут отслеживать объекты за углом с помощью LiDAR
В США разработали алгоритм для LiDAR смартфонов. Он помогает обнаруживать и отслеживать объекты, которые находятся вне прямой видимости.
реклама

LiDAR в смартфонах обычно используют для измерения глубины и работы с дополненной реальностью. В Массачусетском технологическом институте (MIT) пошли дальше и показали, что тот же датчик может помочь заметить объект, который стоит за стеной или перегородкой.

© Tech Xplore

Стандартный LiDAR на телефоне посылает световые импульсы и по времени отражения строит карту пространства. Обычно он работает только с тем, что находится в прямой видимости. Команда MIT изменила сам принцип обработки данных и начала использовать очень слабые отражённые сигналы, которые раньше не принимали во внимание.

NLOS визуализация. Изображение: Nature

реклама

Алгоритм собирает такие отражения по нескольким кадрам, пока движется телефон или сам объект. После этого система объединяет данные с разных ракурсов и восстанавливает форму скрытого предмета. В тестах ученые использовали обычный потребительский LiDAR-датчик стоимостью меньше $100. За стенами и перегородками они разместили манекен, картонные вырезы и письма, а затем стали направлять датчик на пол или стену рядом с препятствием.

Система смогла отслеживать движение манекена в реальном времени и строить грубую 3D-реконструкцию скрытых объектов. Сейчас метод лучше работает, когда программа уже знает или может примерно оценить форму цели.

Ученые полагают, что результаты открывают путь к визуализации скрытых объектов без дорогого оборудования и дополнительных настроек. В MIT считают, что в будущем подход можно адаптировать для роботов и носимых устройств.

#смартфоны #дополненная реальность #mit #lidar #сенсоры #алгоритм #3d-реконструкция #nlos #скрытые объекты
Источник: techxplore.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» испытал Ту‑214 с вдвое более лёгким первым отечественным озоновым конвертером
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
Corsair начала выпускать модули оперативной памяти DDR5 с чипами от китайской компании CXMT
Представлена обновлённая версия игрового КПК OneXPlayer X1 Pro на базе AMD Ryzen AI 9 HX 470
Браузер Vivaldi 8.0 получил самое значительное обновление в своей истории
Экс-инженер АвтоВАЗа назвал Lada Azimut лучшим автомобилем в истории завода
В Сети появились фотографии салона предсерийной версии кроссовера Lada Azimut
В ремейке видеоигры Assassin's Creed Black Flag игровой процесс увеличат на 6 часов
Вышел трейлер боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» с Деннисом То
Отзыв пикапов Toyota Tundra с саморазрушающимися моторами превысил 250 000 машин
В GizmoChina назвали 5 лучших смартфонов на Snapdragon 8 Elite
Samsung представила мониторы Odyssey, OLED, ViewFinity и The Movingstyle Essential в Европе и США
GeForce GTX 750 с 8 ГБ VRAM проверили в современных AAA-играх
LIAN LI представила СЖО HydroShift II OLED Curved 360 с изогнутым моторизированным дисплеем
Телескоп JWST обнаружил гигантскую планету с температурой, близкой к земной
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5
AMD впервые за долгое время выпустила новый графический драйвер для видеокарт Polaris и Vega
Легендарные «Бивис и Баттхед» впервые на Netflix: релиз 16 июня 2026 в США
Климатологи из США обнаружили под океаном гигантскую разогревающую грядущий Эль-Ниньо структуру
AMD выпустила новые графические драйверы Adrenalin 26.5.2 для Forza Horizon 6 и 007 First Light

Популярные статьи

8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter