В США разработали алгоритм для LiDAR смартфонов. Он помогает обнаруживать и отслеживать объекты, которые находятся вне прямой видимости.

LiDAR в смартфонах обычно используют для измерения глубины и работы с дополненной реальностью. В Массачусетском технологическом институте (MIT) пошли дальше и показали, что тот же датчик может помочь заметить объект, который стоит за стеной или перегородкой.

© Tech Xplore

Стандартный LiDAR на телефоне посылает световые импульсы и по времени отражения строит карту пространства. Обычно он работает только с тем, что находится в прямой видимости. Команда MIT изменила сам принцип обработки данных и начала использовать очень слабые отражённые сигналы, которые раньше не принимали во внимание.

NLOS визуализация. Изображение: Nature

реклама

Алгоритм собирает такие отражения по нескольким кадрам, пока движется телефон или сам объект. После этого система объединяет данные с разных ракурсов и восстанавливает форму скрытого предмета. В тестах ученые использовали обычный потребительский LiDAR-датчик стоимостью меньше $100. За стенами и перегородками они разместили манекен, картонные вырезы и письма, а затем стали направлять датчик на пол или стену рядом с препятствием.

Система смогла отслеживать движение манекена в реальном времени и строить грубую 3D-реконструкцию скрытых объектов. Сейчас метод лучше работает, когда программа уже знает или может примерно оценить форму цели.

Ученые полагают, что результаты открывают путь к визуализации скрытых объектов без дорогого оборудования и дополнительных настроек. В MIT считают, что в будущем подход можно адаптировать для роботов и носимых устройств.