Global_Chronicles
Роспотребнадзор: Комары в России могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила
Роспотребнадзор сообщил, что некоторые виды комаров в России способны переносить вирус Западного Нила. Ведомство перечислило основные способы защиты и напомнило о симптомах инфекции.
С приходом тепла специалисты усилили рекомендации по защите от насекомых. В первую очередь речь идет о комарах, которые могут распространять вирусные заболевания. 

Изображение - ChatGPT

Роспотребнадзор сообщил, что на территории РФ встречаются комары — переносчики лихорадки Западного Нила. Чаще всего такие случаи фиксируют в южной части страны, где вирус наблюдают уже больше двадцати лет.

Ведомство советует использовать репелленты во время отдыха на природе, а в квартирах и дачных домах устанавливать москитные сетки. Специалисты также рекомендуют не допускать скопления воды в бочках, ведрах и других открытых емкостях, поскольку именно там активно размножаются насекомые.

Во время прогулок возле рек, озер и в парковых зонах лучше выбирать закрытую одежду. От посещения заболоченных участков советуют отказаться.

Среди признаков инфекции врачи называют жар, головную и мышечную боль, а также высыпания на коже. В Роспотребнадзоре уточнили, что вирус не передается от человека к человеку.

#вирус #роспотребнадзор #инфекция #комары #профилактика #вирус западного нила
Источник: ria.ru
