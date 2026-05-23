Global_Chronicles
Tesla Cybercab признали самым экономичным из электромобилей
Tesla Cybercab получил сертифицированный показатель расхода энергии на уровне 102 Вт•ч на километр. По этому параметру двухместное роботакси заметно опередило все серийные электромобили на рынке.
Tesla раскрыла сертифицированные данные по энергопотреблению Cybercab — компактного автономного электромобиля без руля и педалей. По расходу энергии модель обошла даже самые экономичные машины компании. Вице-президент Tesla по разработке автомобилей Ларс Морави (Lars Moravy) сообщил, что Cybercab расходует 102 Вт•ч на километр. Этот показатель подтвердили в рамках сертификации. Для сравнения, ближайший конкурент — Lucid Air Pure — потребляет примерно на 28% больше энергии.

Изображение: Electrek

Tesla Model 3 и Model Y с задним приводом требуют около 149 Вт•ч на километр, а Hyundai Ioniq 6 SE RWD — почти 150 Вт•ч. Даже более компактные и экономичные электромобили не приблизились к результату Cybercab. Компания добилась такого расхода за счет упрощенной конструкции. Cybercab получил только два посадочных места, кузов с упором на аэродинамику и батарею емкостью менее 50 кВт•ч. Tesla заявляет, что запас хода модели – около 483 километров. Производство Cybercab стартовало на заводе Giga Texas в апреле. При этом Tesla пока продолжает дорабатывать систему полностью автономного вождения.

#электромобили #tesla #роботакси #tesla cybercab #hyundai ioniq 6 #lucid air pure
Источник: electrek.co
