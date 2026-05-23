Tesla раскрыла сертифицированные данные по энергопотреблению Cybercab — компактного автономного электромобиля без руля и педалей. По расходу энергии модель обошла даже самые экономичные машины компании. Вице-президент Tesla по разработке автомобилей Ларс Морави (Lars Moravy) сообщил, что Cybercab расходует 102 Вт•ч на километр. Этот показатель подтвердили в рамках сертификации. Для сравнения, ближайший конкурент — Lucid Air Pure — потребляет примерно на 28% больше энергии.
Tesla Model 3 и Model Y с задним приводом требуют около 149 Вт•ч на километр, а Hyundai Ioniq 6 SE RWD — почти 150 Вт•ч. Даже более компактные и экономичные электромобили не приблизились к результату Cybercab. Компания добилась такого расхода за счет упрощенной конструкции. Cybercab получил только два посадочных места, кузов с упором на аэродинамику и батарею емкостью менее 50 кВт•ч. Tesla заявляет, что запас хода модели – около 483 километров. Производство Cybercab стартовало на заводе Giga Texas в апреле. При этом Tesla пока продолжает дорабатывать систему полностью автономного вождения.