Присяжные единогласно решили, что Илон Маск подал иск против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана слишком поздно — срок исковой давности истек. Все обвинения судья отклонила как несвоевременные.

Судебный процесс между Илоном Маском и OpenAI длился несколько месяцев и собрал громкие имена в зале суда.

Маск покинул совет директоров OpenAI в 2018 году. Именно с этой датой связано ключевое решение суда — девять присяжных сочли, что он слишком долго ждал, прежде чем подать иск в 2024 году. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс согласилась с этой позицией и отклонила все обвинения, включая претензии о нарушении некоммерческой миссии компании и незаконном обогащении.

Процесс не принес сенсаций. Среди свидетелей выступали глава Microsoft Сатья Надела и бывший директор по технологиям OpenAI Мира Мурати, однако главным вопросом оставался не смысл обвинений, а то, когда именно Маск должен был их подать.

Маск объявил об апелляции в Девятый апелляционный округ. По его словам, суд не рассмотрел дело по существу, а вынес решение по формальному признаку. Он также настаивает, что Альтман и сооснователь OpenAI Грег Брокман лично обогатились за счет некоммерческой структуры, и считает создание подобного прецедента угрозой для благотворительных организаций в США.

Параллельно продолжается другой юридический конфликт: компания xAI Маска в 2024 году подала отдельный иск, пытаясь заблокировать переход OpenAI из некоммерческого в коммерческий статус. OpenAI, в свою очередь, подала на Маска в суд, обвинив его в систематическом давлении. Война между двумя лагерями продолжается.