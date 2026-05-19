Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Суд отклонил все претензии Маска к OpenAI — судья признала иск несвоевременным
Присяжные единогласно решили, что Илон Маск подал иск против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана слишком поздно — срок исковой давности истек. Все обвинения судья отклонила как несвоевременные.

Судебный процесс между Илоном Маском и OpenAI длился несколько месяцев и собрал громкие имена в зале суда. 

Маск покинул совет директоров OpenAI в 2018 году. Именно с этой датой связано ключевое решение суда — девять присяжных сочли, что он слишком долго ждал, прежде чем подать иск в 2024 году. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс согласилась с этой позицией и отклонила все обвинения, включая претензии о нарушении некоммерческой миссии компании и незаконном обогащении.

Процесс не принес сенсаций. Среди свидетелей выступали глава Microsoft Сатья Надела и бывший директор по технологиям OpenAI Мира Мурати, однако главным вопросом оставался не смысл обвинений, а то, когда именно Маск должен был их подать.

Маск объявил об апелляции в Девятый апелляционный округ. По его словам, суд не рассмотрел дело по существу, а вынес решение по формальному признаку. Он также настаивает, что Альтман и сооснователь OpenAI Грег Брокман лично обогатились за счет некоммерческой структуры, и считает создание подобного прецедента угрозой для благотворительных организаций в США.

Читайте: Илон Маск в суде обвинил руководство OpenAI в «ограблении благотворительной организации»


Параллельно продолжается другой юридический конфликт: компания xAI Маска в 2024 году подала отдельный иск, пытаясь заблокировать переход OpenAI из некоммерческого в коммерческий статус. OpenAI, в свою очередь, подала на Маска в суд, обвинив его в систематическом давлении. Война между двумя лагерями продолжается.

#microsoft #илон маск #openai #суд #xai #сэм альтман #иск #мира мурати #некоммерческая организация #сатья надела
Источник: tweaktown.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
Археологи нашли в Турции стелу с изображением Богини-Матери возрастом 2200 лет
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
В Lada Vesta уже летом начнут возвращать систему климат-контроля
Российский инженер создал гусеничный беспилотный трактор для работы в поле
Новейший экраноплан «Орион-25» - конкурент вертолёту в приморских и арктических районах
MSI представила первый в мире игровой 27-дюймовый QD-OLED-монитор с 5-слойной матрицей
YouTube-блогер показал, как открытый мир Liberty City из GTA III уместили в 32 МБ памяти PS2
Первый запуск Forza Horizon 6 на системе AMD занял 4 секунды благодаря доставке шейдеров Microsoft
Российские инженеры создали независимый от системы GPS навигатор
Российские инженеры заканчивают разработку экраноплана «Орион-25» со складным крылом
Рубль укрепился к доллару до максимума с начала 2023 года
NVIDIA Rubin в 2027 году потребит больше LPDDR‑памяти, чем Apple и Samsung вместе взятые
Вышел трейлер научно‑фантастического фильма «Надежда» с Майклом Фассбендером
Разгон AMD FX-8350 позволил заметно повысить fps в игровых тестах с видеокартой RTX 3070
MONTECH представляет компактный модульный корпус TEN с вентилируемыми сетчатыми панелями
Шрайер: Одиночные игры от студий Sony больше не будут выходить на ПК
Задержка выпуска Ту-214 связана с зависимостью от импортных комплектующих
Bitcoin просел до двухнедельного минимума после ликвидации $500 млн за один день
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт

Популярные статьи

Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter