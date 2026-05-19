Apple может изменить конструкцию Apple Watch Ultra 4 и расширить набор встроенных датчиков. По данным инсайдеров, компания также работает над повышением энергоэффективности устройства.

Вокруг следующего поколения Apple Watch Ultra продолжают появляться новые утечки. По данным Notebookcheck, Apple Watch Ultra 4 может получить обновленную конструкцию корпуса и переработанный блок датчиков на нижней части устройства. Источники в цепочке поставок утверждают, что компания планирует увеличить количество сенсоров почти вдвое.

Источник: DIGITIMES

На задней панели часов под стеклом может появиться кольцо из восьми датчиков. Похожие элементы ранее находили в прототипах Apple Watch Series 10. По данным источников, такая схема должна повысить точность сбора данных и снизить зависимость устройства от программной обработки. В публикации также упоминаются слухи о поддержке Touch ID. При этом окончательное решение Apple по этой функции пока неизвестно. Согласно утечкам, компания делает ставку и на повышение энергоэффективности часов. Официально Apple Watch Ultra 4 пока не представили.