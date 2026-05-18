Компания Kynooe представила роботизированную руку с модульной конструкцией и встроенными функциями ИИ.

Kynooe вывела на Kickstarter новый проект в сфере домашней робототехники. Компания предлагает роботизированную руку, которую можно использовать в домашних условиях.

Компания Kynooe открыла кампанию по сбору средств на Kickstarter для своей роботизированной руки с поддержкой искусственного интеллекта. Разработчики называют устройство первой полностью модульной системой такого типа.

Пользователь может подключать к устройству разные инструменты и дополнительные элементы, включая детали, созданные на 3D-принтере. По замыслу компании, одна и та же платформа подойдет для автоматизации бытовых задач, съемки видео и экспериментов с робототехникой.

Управление происходит через приложение с визуальным интерфейсом. Разработчики сравнивают его с управлением смартфоном. Разработчики описывают систему так, что пользователю не нужно писать код: движения и сценарии собирают из готовых блоков и настроек, а встроенный ИИ помогает подобрать подходящие варианты. Робот понимает обычные голосовые команды.

Встроенные функции искусственного интеллекта включают, в частности, работу с изображением и отслеживание лиц на самом устройстве. Такой режим предназначен для блогеров и студий: роботизированная рука может поворачивать камеру вслед за человеком и делать движения более плавными. Компания обещает расширять набор локальных ИИ‑функций, чтобы как можно меньше данных отправлять во внешние сервисы.

Разработчики планируют выстроить вокруг устройства экосистему программ и дополнений. В нее войдут открытый SDK на GitHub для углубленного управления и интеграции собственных моделей, а также платформа Kynooe Robot Hub, где пользователи смогут публиковать и скачивать готовые сценарии для робота.

По информации Kynooe, проект уже прошел стадии разработки конструкции, отладки аппаратной части и небольшой пилотной партии. Сейчас команда готовится к сертификации и массовому выпуску: старт кампании на Kickstarter назначен на 20 мая, первую волну поставок планируют на сентябрь 2026 года, вторую — на октябрь.