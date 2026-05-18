Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Kynooe представила на Kickstarter первую в мире модульную роботизированную руку с ИИ
Компания Kynooe представила роботизированную руку с модульной конструкцией и встроенными функциями ИИ.

Kynooe вывела на Kickstarter новый проект в сфере домашней робототехники. Компания предлагает роботизированную руку, которую можно использовать в домашних условиях.

Изображение: Kynooe

Компания Kynooe открыла кампанию по сбору средств на Kickstarter для своей роботизированной руки с поддержкой искусственного интеллекта. Разработчики называют устройство первой полностью модульной системой такого типа.

Изображение: Kynooe

Пользователь может подключать к устройству разные инструменты и дополнительные элементы, включая детали, созданные на 3D-принтере. По замыслу компании, одна и та же платформа подойдет для автоматизации бытовых задач, съемки видео и экспериментов с робототехникой.

Изображение: Kynooe

Управление происходит через приложение с визуальным интерфейсом. Разработчики сравнивают его с управлением смартфоном. Разработчики описывают систему так, что пользователю не нужно писать код: движения и сценарии собирают из готовых блоков и настроек, а встроенный ИИ помогает подобрать подходящие варианты. Робот понимает обычные голосовые команды.

Изображение: Kynooe

Встроенные функции искусственного интеллекта включают, в частности, работу с изображением и отслеживание лиц на самом устройстве. Такой режим предназначен для блогеров и студий: роботизированная рука может поворачивать камеру вслед за человеком и делать движения более плавными. Компания обещает расширять набор локальных ИИ‑функций, чтобы как можно меньше данных отправлять во внешние сервисы.

Изображение: Kynooe

Разработчики планируют выстроить вокруг устройства экосистему программ и дополнений. В нее войдут открытый SDK на GitHub для углубленного управления и интеграции собственных моделей, а также платформа Kynooe Robot Hub, где пользователи смогут публиковать и скачивать готовые сценарии для робота.

Изображение: Kynooe

По информации Kynooe, проект уже прошел стадии разработки конструкции, отладки аппаратной части и небольшой пилотной партии. Сейчас команда готовится к сертификации и массовому выпуску: старт кампании на Kickstarter назначен на 20 мая, первую волну поставок планируют на сентябрь 2026 года, вторую — на октябрь.

#искусственный интеллект #ии #kickstarter #github #роботизированная рука #kynooe
Источник: kickstarter.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
Пользователь ноутбука на Intel с 30-летним стажем перешёл на Lenovo со Snapdragon из-за автономности
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-13700K с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
Financial Times: распространение смартфонов внесло весомый вклад в спад рождаемости по всему миру
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
Продажи «песочницы» Terraria спустя 15 лет после выхода достигли 70 млн копий
Женщина-волонтёр случайно обнаружила «Святой Грааль» аболиционистов
Российский изобретатель создал многофункциональный агродрон на гусеницах для работы без водителя
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
В Ростове разработан летающий дрон для доставки 500 кг груза на расстояние 500 км при -40 до +50°C
WCCFTech: GTA 6 не выйдет на предзаказ 18 мая, ревью‑копий для прессы не обещают
В Lada Vesta уже летом начнут возвращать систему климат-контроля
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
В Xiaomi посоветовали покупать смартфоны в первой половине 2026 годе из-за скачка цен на память
YouTube-блогер показал, как открытый мир Liberty City из GTA III уместили в 32 МБ памяти PS2
Студия Fenris Creations представила крупные обновления для EVE Online, EVE Frontier и EVE Vanguard
Робот Schotti за €80 000 - самый дешёвый сотрудник магазина в Германии: €1.70 в час

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter