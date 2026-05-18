Global_Chronicles
Red Magic 11S Pro получил дисплей 2K+144 Гц, вентилятор на 24 000 оборотов и защиту IPX8
Компания Red Magic выпустила в Китае игровую серию 11S Pro.

В Китае состоялся официальный запуск новой игровой серии Red Magic 11S Pro. Производитель сделал ставку на три вещи: производительность, охлаждение и совместимость с компьютерными играми. 

Изображение: GizmoChina 

Смартфоны получили 6.85-дюймовый OLED экран от BOE с разрешением 1.5K и частотой 144 Гц. Фронтальная камера на 16 мегапикселей встроена под матрицу. Экран прикрывает ультразвуковой 3D сканер отпечатков.

Внутри установлен процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Его пиковая тактовая частота достигает 4.74 ГГц. Компания заявляет результат в AnTuTu более 4.6 миллиона баллов. Производитель также добавил собственный игровой чип Red Core R4. Он отвечает за графику, интерполяцию кадров и отклик на касания.

Изображение: GizmoChina 

Система охлаждения двойная. Внутри переработанный жидкостный канал плюс вентилятор на 24 000 оборотов в минуту с 43 лопастями. И сам вентилятор, и корпус телефона защищены от воды по стандарту IPX8.

Батарея у обычной версии Pro — 8000 мАч с проводной зарядкой на 80 Вт. У модели Pro+ емкость меньше — 7500 мАч, зато мощность проводной зарядки выросла до 120 Вт. Плюс Pro+ получил беспроводную зарядку на 80 Вт и полный модуль жидкостного охлаждения.

Обе модели оснащены двумя камерами по 50 мегапикселей сзади. Поддерживают Wi-Fi 7 и NFC. Есть ИК-порт и разъем для наушников 3.5 мм. Одна из ключевых функций — прямая интеграция со Steam.

Цены стартуют с 5499 юаней (эквивалентно ≈₽ 59000 по курсу ЦБ РФ на 18.05.2026) за версию 12/256 ГБ у Pro. Pro+ в той же конфигурации стоит 6199 юаней (эквивалентно ≈₽ 66500 по курсу ЦБ РФ на 18.05.2026). Максимальная версия с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти — 7999 юаней (эквивалентно ≈₽ 85830 по курсу ЦБ РФ на 18.05.2026). Информации о мировом релизе пока нет.

#steam #red magic #игровой смартфон #red magic 11s pro
Источник: gizmochina.com
