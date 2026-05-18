Global_Chronicles
МТС запускает «летающие вышки» связи на базе «ГАЗ Соболь» и гексакоптера
МТС представила на форуме ЦИПР-2026 аэромобильный комплекс связи с российской базовой станцией LTE/5G. К началу 2028 года компания собирается выпустить и отправить в регионы несколько десятков таких комплектов.

Во многих регионах России нет постоянных вышек сотовой связи, а иногда связь нужна быстро и на ограниченное время. Для таких ситуаций МТС разработала мобильный комплекс, который разворачивает сеть за считанные десятки минут. 

Изображение: МТС

МТС представила аэромобильный комплекс, который позволяет развернуть сеть сотовой связи формата LTE/5G. Основой служит автомобиль ГАЗ Соболь NN 4x4, на котором размещено оборудование. Над площадкой поднимают привязной гексакоптер, на нем закрепляют радиомодуль с антенной, соединенный с базовой станцией российского производителя ИРТЕЯ. Комплекс рассчитан на несколько сценариев: работа в труднодоступных и малонаселенных районах, обеспечение связи на больших мероприятиях, а также использование при устранении последствий чрезвычайных ситуаций. Отдельно МТС говорит о применении такого решения для частных технологических сетей LTE/5G на промышленных площадках, где сложно построить обычную инфраструктуру.

Подготовка комплекса занимает до получаса. Беспилотник может находиться в воздухе продолжительное время, поднимается на высоту до 200 метров и обеспечивает доступ к сети на расстоянии примерно 10–15 километров от точки размещения. В испытаниях фиксировали скорость передачи данных в сетях пятого поколения до 1,2 Гбит/с. Комплекс подключают к магистральной сети оператора либо через спутниковый канал, либо по волоконно‑оптической линии.

К началу 2028 года планируют создать несколько десятков таких комплексов и отправить их в регионы, где нужно организовывать связь в удаленных районах.

#5g #мтс #lte #гексакоптер #газ соболь #аэромобильный комплекс
Источник: kommersant.ru
