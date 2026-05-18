Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Xiaomi 21 мая проведет презентацию смартфона 17 Max, браслета Band 10 Pro и электрокара YU7 GT
Xiaomi объявила дату крупной презентации в Китае. Компания покажет смартфон Xiaomi 17 Max, фитнес-браслет Smart Band 10 Pro и электрокар YU7 GT.

Xiaomi готовит сразу несколько новых устройств для китайского рынка. В центре презентации окажутся смартфон с увеличенным экраном, спортивный электрокар и обновленный фитнес-браслет.

Изображение: GizmoChina 

Xiaomi сообщила, что презентация Xiaomi 17 Max, Xiaomi Band 10 Pro и Xiaomi YU7 GT пройдет 21 мая в Китае. Вместе с ними компания покажет и другие устройства, однако основные детали пока раскрыли только для трех новинок.

Изображение: GizmoChina 

Xiaomi 17 Max получит 6,9-дюймовый экран с тонкими рамками и плоской панелью. Производитель также заявляет о закругленной рамке корпуса. Смартфон оснастят первой для серии Xiaomi камерой Leica на 200 мегапикселей. По предварительным данным, устройство получит аккумулятор емкостью 8000 мАч.

Изображение: GizmoChina 

Электромобиль Xiaomi YU7 GT компания позиционирует как спортивный SUV для дальних поездок. Модель сможет развивать скорость до 300 км/ч, а запас хода по циклу CLTC составит до 705 километров. Мощность силовой установки достигает 1003 лошадиных сил.

Band 10 Pro получил корпус толщиной 9,7 мм и вес 21,6 грамма. Xiaomi обещает до 21 дня автономной работы, поддержку спортивных режимов и синхронизацию уведомлений с iPhone.

#xiaomi #электромобили #xiaomi 17 max #xiaomi band 10 pro #xiaomi yu7 gt
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
Эксперт протестировал ПК на Ryzen 5 3600 с RTX 5090 в современных играх
Робот CUREE слушает креветок и следит за барракудами для спасения коралловых рифов
RX 580 в Linux обеспечила более высокий fps в Forza Horizon 6 по сравнению с Windows 11
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
В играх отмененный Core Ultra 9 290K Plus оказался практически равен Core Ultra 7 270K Plus
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
Пользователь ноутбука на Intel с 30-летним стажем перешёл на Lenovo со Snapdragon из-за автономности
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
«Газпром» получил патент на погружные титановые аккумуляторы для обитаемых подводных аппаратов
Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
Ryzen 5 7600X3D и Core Ultra 5 250K Plus сравнили в целом ряде игр
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-13700K с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard
Подразделение клавишных Casio не может выйти в прибыль четвёртый год подряд
Женщина-волонтёр случайно обнаружила «Святой Грааль» аболиционистов
Мессенджер «Макс» подключат к дистанционному обучению в школах и техникумах

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter