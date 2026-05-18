Xiaomi объявила дату крупной презентации в Китае. Компания покажет смартфон Xiaomi 17 Max, фитнес-браслет Smart Band 10 Pro и электрокар YU7 GT.

Xiaomi сообщила, что презентация Xiaomi 17 Max, Xiaomi Band 10 Pro и Xiaomi YU7 GT пройдет 21 мая в Китае. Вместе с ними компания покажет и другие устройства, однако основные детали пока раскрыли только для трех новинок.

Xiaomi 17 Max получит 6,9-дюймовый экран с тонкими рамками и плоской панелью. Производитель также заявляет о закругленной рамке корпуса. Смартфон оснастят первой для серии Xiaomi камерой Leica на 200 мегапикселей. По предварительным данным, устройство получит аккумулятор емкостью 8000 мАч.

Электромобиль Xiaomi YU7 GT компания позиционирует как спортивный SUV для дальних поездок. Модель сможет развивать скорость до 300 км/ч, а запас хода по циклу CLTC составит до 705 километров. Мощность силовой установки достигает 1003 лошадиных сил.

Band 10 Pro получил корпус толщиной 9,7 мм и вес 21,6 грамма. Xiaomi обещает до 21 дня автономной работы, поддержку спортивных режимов и синхронизацию уведомлений с iPhone.