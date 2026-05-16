Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» и АО «Курский электроаппаратный завод» открыли центр инженерных разработок «Передовая электротехника». Площадка займется силовой электроникой, зарядной инфраструктурой и системами управления приводом.

В Петербурге заработал центр, где будут разрабатывать электротехнику для энергетики и транспорта. Проект запустили ЛЭТИ и Курский электроаппаратный завод, а его работу поддержало Минпромторг РФ.

© Дарья Иванова/ ТАСС

Центр получил название «Передовая электротехника». Здесь собираются вести разработки в нескольких направлениях: силовая электроника, преобразовательная техника, зарядная инфраструктура, системы управления приводом и другие решения для электротехнической отрасли.

Ректор ЛЭТИ Виктор Шелудько связал открытие с 140-летием вуза и отметил, что университет давно работает в области электроники и электротехники. Председатель комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов напомнил о нацпроекте, который в минувшем году запустили по поручению президента России для достижения технологического лидерства.

Для КЭАЗ новый центр станет площадкой для поиска решений и расширения продуктовой линейки. Для ЛЭТИ он даст дополнительные ресурсы для исследований, разработки технологий и подготовки специалистов.