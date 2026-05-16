В Петербурге заработал центр, где будут разрабатывать электротехнику для энергетики и транспорта. Проект запустили ЛЭТИ и Курский электроаппаратный завод, а его работу поддержало Минпромторг РФ.
Центр получил название «Передовая электротехника». Здесь собираются вести разработки в нескольких направлениях: силовая электроника, преобразовательная техника, зарядная инфраструктура, системы управления приводом и другие решения для электротехнической отрасли.
Ректор ЛЭТИ Виктор Шелудько связал открытие с 140-летием вуза и отметил, что университет давно работает в области электроники и электротехники. Председатель комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов напомнил о нацпроекте, который в минувшем году запустили по поручению президента России для достижения технологического лидерства.
Для КЭАЗ новый центр станет площадкой для поиска решений и расширения продуктовой линейки. Для ЛЭТИ он даст дополнительные ресурсы для исследований, разработки технологий и подготовки специалистов.