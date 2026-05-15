ASUS показала игровой мини‑ПК ROG NUC 16 с процессором Intel Core Ultra 9 290HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080.

ROG NUC 16 продолжает линию компактных систем ASUS, но, по сути, переходит в класс полноценных игровых станций. Компания попыталась собрать в небольшом корпусе комплектующие, которые обычно ставят в крупных настольных сборках.

В основе ROG NUC 16 стоит процессор Intel Core Ultra 9 290HX, который относится к мобильному сегменту, но работает с высокими частотами и большим числом ядер. За графику отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ памяти GDDR7. Иначе говоря, конфигурация ближе к топовым ноутбукам и десктопам, чем к привычным NUC‑системам.

Мини‑ПК поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 в двух слотах SO‑DIMM и использует несколько разъемов M.2 для твердотельных накопителей PCIe 5.0 и 4.0. При этом производитель применил развитую систему охлаждения с двумя вентиляторами, дополнительными радиаторами и возможностью вывода горячего воздуха через верхнюю часть корпуса. В комплекте предусмотрены современные интерфейсы, включая USB‑C, USB‑A, HDMI, DisplayPort и сетевой порт 2,5G.

Компания позиционирует новинку как решение для пользователей, которым нужен мощный игровой ПК, но при этом не подходит стандартный настольный корпус большого размера, который обычно используют для игровых сборок.