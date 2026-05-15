Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
ASUS показала игровой мини‑ПК ROG NUC 16: свой самый мощный мини‑ПК с Intel 290HX и RTX 5080
ASUS показала игровой мини‑ПК ROG NUC 16 с процессором Intel Core Ultra 9 290HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080.

ROG NUC 16 продолжает линию компактных систем ASUS, но, по сути, переходит в класс полноценных игровых станций. Компания попыталась собрать в небольшом корпусе комплектующие, которые обычно ставят в крупных настольных сборках. 

Изображение: ASUS

В основе ROG NUC 16 стоит процессор Intel Core Ultra 9 290HX, который относится к мобильному сегменту, но работает с высокими частотами и большим числом ядер. За графику отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ памяти GDDR7. Иначе говоря, конфигурация ближе к топовым ноутбукам и десктопам, чем к привычным NUC‑системам.  

Читайте: ASUS впервые выпустила оперативную память под брендом ROG. Новые модули DDR5 получили объем до 48 ГБ и поддержку режимов DDR5-8000 CL36.            

Изображение: ASUS

Мини‑ПК поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 в двух слотах SO‑DIMM и использует несколько разъемов M.2 для твердотельных накопителей PCIe 5.0 и 4.0. При этом производитель применил развитую систему охлаждения с двумя вентиляторами, дополнительными радиаторами и возможностью вывода горячего воздуха через верхнюю часть корпуса. В комплекте предусмотрены современные интерфейсы, включая USB‑C, USB‑A, HDMI, DisplayPort и сетевой порт 2,5G.  

Изображение: ASUS

Компания позиционирует новинку как решение для пользователей, которым нужен мощный игровой ПК, но при этом не подходит стандартный настольный корпус большого размера, который обычно используют для игровых сборок.

#asus #игровые пк #nvidia geforce rtx 5080 #intel core ultra 9 290hx #rog nuc 16 #мини‑пк
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
В Карелии испытают новую линейку лесных машин «Лесник-2» от КАМАЗа
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
В заливе Петра Великого нашли затонувший в 1906 году пароход
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
AMD подтверждает поддержку FSR 4.1 для RX 7000 через несколько недель и на RX 6000 в 2027 году
Смартфоны линейки Nothing Phone (4a) уже поступили в продажу в магазинах DNS
Обнаружен кристалл после ядерных испытаний 1945 года в США, не похожий ни на один известный образец
Гиперкар AMG One проехал 185 км — первое техническое обслуживание обошлось в $44100
«Каратель: Последнее убийство» лидирует по рейтингу Rotten Tomatoes среди экранизаций героя Marvel
Авиаэксперт Олег Пантелеев: Ил-114-300 готов вдохнуть новую жизнь в региональные перевозки
AMD FSR Upscaling 4.1 официально станет доступна на видеокартах Radeon RX 7000 и 6000
Forza Horizon 6 протестировали на бюджетных видеокартах Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Космический блокбастер «Проект Аве Мария» возглавил чарты цифровых продаж за сутки после релиза
iBall представила саундбар Cinebar 560 мощностью 800 Вт с беспроводным сабвуфером
В NJ Tech сравнили GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в Death Stranding 2 и ряде других популярных игр
В «Бюро 1440» опровергли копирование Starlink: «Рассвет» работает по иной схеме
Заслуженный пилот СССР призвал разобраться в сроках и финансировании проекта ЛМС‑901 «Байкал»
На Алтае нашли зуб неандертальца возрастом около 59 тысяч лет со следами лечения кариеса
Учётная запись Google больше не предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища по умолчанию

Популярные статьи

Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter