Global_Chronicles
iQOO раскрыла игровые возможности планшета Pad6 Pro с 4K-экраном и батареей на 13000 мАч
Компания iQOO раскрыла характеристики игрового планшета Pad6 Pro перед стартом продаж в Китае 20 мая.

Производители планшетов все чаще делают ставку не только на видео и работу, но и на мобильные игры. iQOO в новой модели Pad6 Pro явно смещает акцент именно в сторону производительности.

iQOO сообщила, что Pad6 Pro поддерживает 13 игр в разрешении 4K. Для Android-планшетов такая возможность все еще остается редкостью. Компания утверждает, что некоторые шутеры смогут работать в 4K при 144 кадрах в секунду в режиме Monster+. Игры с открытым миром, по заявлению iQOO, поддерживают до 2,7K и 120 FPS.

Планшет получил 13,2-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 1200 нит. Также заявлена поддержка Dolby Vision.

За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5. Устройство предложит до 16 ГБ оперативной памяти и внутренней памятью до 512 ГБ. iQOO обещает мощное охлаждение для долгих игровых сессий. Результат в бенчмарке AnTuTu превышает 4,44 миллиона баллов.

Аккумулятор на 13000 мАч компенсирует энергопотребление большого экрана. Быстрая зарядка выдает 90 Вт. Звук обеспечивает система из восьми динамиков. Планшет выйдет в двух цветах: сером и серебристом.

#игры #планшет #iqoo #4k #snapdragon 8 elite gen 5 #pad6 pro
Источник: gizmochina.com
