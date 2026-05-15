Телескоп James Webb получил инфракрасные снимки галактики Кальмар (M77/NGC 1068) и показал в её центре скрытую вытянутую структуру и яркое кольцо областей, где активно формируются новые звезды.

Галактика Кальмар — это другое название спиральной галактики M77, расположенной на расстоянии около 35 млн световых лет от Млечного Пути. Она обращена к нам «лицом», поэтому на снимках хорошо видно спиральные рукава и полосы пыли, которые пересекают диск. Центр M77 давно известен как яркое активное ядро, однако из‑за плотных пылевых облаков астрономы долгое время видели лишь часть процессов, происходящих в этой области.

Новое изображение пылевой спиральной галактики M77, полученное телескопом JWST. (ESA/Webb, NASA & CSA, A. Leroy)

В центральной части галактики Кальмар находится сверхмассивная черная дыра с массой порядка 13 млн Солнц. Газ и пыль постепенно падают в ее окрестности, нагреваются и излучают огромные количества энергии. Оценки показывают, что ядро галактики поглощает около 0,23 массы Солнца в год, что делает этот объект одним из характерных примеров активных галактических ядер.

В 2022 году астрономы проследили путь нейтрино высоких энергий и связали его именно с галактикой Кальмар. Нейтрино почти не взаимодействуют с веществом, поэтому такие события указывают на очень энергичные процессы. Одна из рабочих гипотез состоит в том, что M77 действует как гигантский ускоритель элементарных частиц. Подобных источников за пределами нашей Галактики известно немного, поэтому каждое новое наблюдение имеет значение.

Инфракрасные наблюдения телескопа James Webb позволили посмотреть сквозь пылевые полосы, которые закрывают центральные области M77. На новых снимках видно, что через центр проходит вытянутая перемычка из звезд, газа и пыли. Такая структура помогает направлять газ внутрь галактики и подводить его ближе к ядру. Это, в свою очередь, поддерживает и приток вещества к черной дыре, и образование новых звезд в центральных зонах.

Новое изображение галактики «Кальмар», полученное телескопом JWST в ближнем инфракрасном диапазоне. Четыре оранжевые линии, пересекающиеся в центре изображения, не являются частью сцены, а представляют собой дифракционные пики, генерируемые самим прибором. ( ESA/Webb, NASA & CSA, A. Leroy )

Вокруг центра обнаружено яркое кольцо, которое тянется на несколько тысяч световых лет. В этом кольце сосредоточены компактные области, где сейчас активно формируются молодые звезды. По сути, это пояс звездообразования, где газ скапливается в достаточном количестве для рождения новых звездных скоплений. На снимках также заметны цепочки подобных участков вдоль спиральных рукавов галактики — это означает, что звездообразование идет не только в центре, но и дальше по диску.

Композиция из изображений галактики M77, полученных телескопом JWST в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне. ( ESA/Webb, NASA & CSA, A. Leroy )

Совокупность новых данных показывает, как в одной галактике одновременно сосуществуют несколько процессов. Центральная черная дыра продолжает активно поглощать вещество и, вероятно, ускорять частицы до высоких энергий, а рядом с ней и по всей галактике продолжается рождение звезд.

Полное изображение галактики «Кальмар», полученное телескопом JWST в среднем инфракрасном диапазоне. ( ESA/Webb, NASA & CSA, A. Leroy )