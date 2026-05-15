Группа ученых под руководством Гидеона Йоффе из Института Вейцмана предложила новый подход к поиску внеземной жизни.

Одна из главных проблем астробиологии — различить биологическое и небиологическое происхождение молекул. Метан на Марсе, фосфин на Венере, диметилсульфид в атмосфере экзопланеты K2-18b — все это может быть как продуктами жизни, так и результатом геологических или химических процессов. Команда под руководством Гидеона Йоффе из Института Вейцмана (Weizmann Institute) изучила около 100 наборов данных — образцы с астероидов, метеоритов, окаменелостей, микробов, почв и синтетические лабораторные образцы.

Выяснилось, что живые организмы создают аминокислоты с более разнообразным и равномерным распределением. С жирными кислотами картина обратная: биологические образцы показывают меньшее разнообразие и неравномерное распределение.

Фабиан Кленнер из Калифорнийского университета (University of California) отметил, что метод пока работает только для двух классов соединений – для аминокислот и жирных кислот. Для отдельной молекулы, вроде диметилсульфида на K2-18b, подход неприменим — нужен более широкий набор родственных соединений. Зато исследователи выяснили, что закономерности организации сохраняются даже в разложившихся образцах, например в окаменелых яйцах динозавров.

При этом метод может помочь в исследованиях Марса и Европы. Аппарат NASA Europa Clipper уже летит к Юпитеру и прибудет туда в 2031 году. Один из его приборов — анализатор поверхностной пыли — измерит соотношение концентраций органических молекул в ледяных зернах, выброшенных с Европы. Если прибор обнаружит семейства таких молекул, анализ их разнообразия и распределения подскажет ученым, имеем мы дело с неживой химией или с продуктами жизнедеятельности организмов.