Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Телескоп James Webb помог разобраться с происхождением странной планетной пары TOI‑1130
В системе TOI‑1130 обнаружили пару: горячий юпитер и более компактную планету, которой по расчетам не должно было существовать рядом с таким массивным соседом.

Система TOI‑1130 привлекла внимание астрономов сочетанием двух крупных планет, находящихся очень близко к своей звезде. Модели формирования планет обычно показывают, что массивный газовый гигант, находящийся недалеко от звезды, разрушает или рассеивает соседние планеты, поэтому система TOI‑1130 сначала выглядела противоречивой. Новые данные телескопа James Webb позволили проверить её на практике и предложить сценарий, при котором такая система могла сформироваться и сохраниться. 

Изображение: sciencewiredaily.com

TOI‑1130 — звезда спектрального класса K на расстоянии примерно 190 световых лет от Земли. Вокруг нее обращаются две подтвержденные планеты: газовый гигант TOI‑1130 c, у которого период обращения вокруг звезды равен 8 суткам и более легкая планета TOI‑1130 b, совершающая оборот примерно за 4 суток. TOI‑1130 c относят к горячим юпитерам, а TOI‑1130 b — к классу мини‑нептунов. Согласно теории, принятой учеными ранее, считалось, что при миграции газового гиганта к звезде соседние планеты часто теряют устойчивые орбиты, поэтому существование мини‑нептуна так близко к горячему юпитеру требовало отдельного объяснения.

Астрономы использовали космический телескоп James Webb и метод транзитной спектроскопии, чтобы изучить состав атмосферы TOI‑1130 b при прохождении планеты по диску звезды. В полученных спектрах они зафиксировали признаки воды, углекислого газа, диоксида серы и, вероятно, метана, то есть набор веществ, который указывает на формирование планеты в более холодных областях протопланетного диска, где лёд может сохраняться. Авторы исследования подчеркивают, что такие условия проще реализовать на большем расстоянии от звезды, чем на тех орбитах, где сейчас находятся TOI‑1130 b и TOI‑1130 c.

Дальше команда сопоставила химические данные с динамическими моделями системы. Численные расчеты показали, что обе планеты могли сформироваться за пределами так называемой линии льда и затем постепенно сместиться к звезде, сохранив при этом орбитальное соседство. В этой схеме не требуется разрушать мини‑нептун, а его плотная атмосфера с тяжелыми летучими соединениями объясняется исходным местом образования, а не необычными процессами уже у звезды.

Фактически, система TOI‑1130 дает пример того, как горячий юпитер и более компактная планета могут существовать рядом, если учитывать совместное смещение планет из внешних областей диска и последующее испарение части атмосферы у внутреннего объекта. Наблюдения JWST задают конкретные ограничения для моделей образования планет, которые пытаются объяснить, почему в этой системе всё ещё существует планета, которой по прежним расчетам не должно было быть.

#космос #экзопланеты #jwst #горячий юпитер #toi‑1130 #мини‑нептун
Источник: sciencewiredaily.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
В России в 8 раз сократился импорт автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с.
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Одноплатный ПК Sipeed K3 с NPU на 60 TOPS запускает ИИ-модели объёмом до 30 млрд параметров
Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
Steam Controller издаёт «крик Вильгельма» при падении
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
Сборка на Ryzen 5 5500 с RTX 5060 8 ГБ протестирована в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Micron объявила о поставках образцов серверных модулей памяти DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 ГБ
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
Origin Code показала память DDR5-6200 с жидкостным охлаждением и встроенным ЖК-экраном
В Замбии обнаружены первые признаки нового тектонического разлома Африки
Внедорожник Esteo MX российского производства поступит в продажу летом
Региональный оппонент Китая успешно протестировал гиперзвуковой двигатель в течение 1200 секунд
Горелкин обвинил GitHub в дискриминации россиян и предложил переходить на российские Git‑платформы

Популярные статьи

Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter