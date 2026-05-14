SpaceX запланировала 12-е испытание Starship V3 на 19 мая. Инженеры намеренно удалят одну плитку с теплозащитного экрана, чтобы измерить нагрузку на соседние элементы.

Предыдущие тесты Starship заканчивались взрывами и падением обломков. В этот раз компания решила добавить контролируемое повреждение, чтобы проверить поведение теплозащиты.

Представитель SpaceX сообщил, что инженеры намеренно удалили одну плитку с теплозащитного экрана Starship. Два спутника-симулятора будут сканировать экран во время полета и измерять аэродинамическую нагрузку на соседние плитки.

Полет продлится чуть больше часа по суборбитальной траектории. Ступень Super Heavy отделится и упадет в Мексиканский залив. Компания не станет возвращать ее на площадку из-за серьезных изменений в конструкции.

После отделения 22 симуляторов Starlink и сканирования теплозащиты Starship попробует повторно запустить один двигатель Raptor в космосе. Затем корабль завершит полет контролируемым приводнением.