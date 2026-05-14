Universal и Peacock работают над игровым сериалом по франшизе «Форсаж», который продюсирует Вин Дизель. Актер намекнул на четыре сериала.

Студия Universal ищет способы удержать интерес к «Форсажу» между выходами фильмов в прокат. Пока поклонники ждут релиза заключительной части «Форсаж навсегда» в 2028 году, студия вместе с Peacock переключается на формат сериала с живыми актерами.

Во время презентации NBCUniversal Вин Дизель объявил, что платформа Peacock готовит новый сериал по вселенной «Форсажа». Проект создают как отдельную историю, связанную с основной кинофраншизой.

По данным отраслевых СМИ, Дизель войдет в число исполнительных продюсеров вместе с Universal и продюсерами, ранее работавшими над фильмами популярной серии. Официального синопсиса пока нет, но источники пишут, что сериал представит новых героев и вернется к персонажам из прошлых фильмов.

На той же презентации Дизель упомянул четыре возможных сериала во вселенной «Форсажа», однако собеседники из киноиндустрии подчеркивают, что пока одобрен к разработке только один проект для Peacock. Отдельно Universal продолжает работу над финальным фильмом «Форсаж навсегда», который должен завершить киноцикл почти тридцатилетней давности в 2028 году.