Global_Chronicles
Широкоформатный Galaxy Z Fold 8 Wide лишился 200‑Мп камеры и получил двойной 50‑Мп модуль
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide не получит 200‑Мп камеру, а выйдет с двумя 50‑Мп модулями и двумя фронталками по 10 Мп.

Samsung готовит к летнему анонсу сразу два складных смартфона серии Galaxy Z Fold восьмого поколения. Отдельная модель с более широким форм‑фактором уже фигурирует в утечках как Galaxy Z Fold 8 Wide, и профильные издания начали раскрывать детали её камер и аппаратной платформы. 

Изображение: Android Headlines

Android Headlines со ссылкой на GalaxyClub сообщает, что широкая версия складного смартфона Samsung, условно названная Galaxy Z Fold 8 Wide, не получит 200‑Мп основную камеру, которую ожидают в стандартном Galaxy Z Fold 8. Вместо этого на задней панели установят два 50‑Мп модуля: основной с диафрагмой f/1.8 и ультраширокоугольный с объективом f/1.9. Оба сенсора, по данным источника, смогут снимать видео в 8K при 30 кадрах в секунду и поддерживать автофокус.  

Спереди смартфону приписывают две 10‑Мп камеры — одну во внутреннем основном экране и вторую во внешнем дисплее. Утечка также говорит о фирменном темно‑зеленом цвете корпуса, который станет основным для этой модели, хотя ожидаются и другие расцветки. Смартфон должен выйти на базе чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, c минимум 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а за автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 4800 мА·ч. Оба телефона линейки Galaxy Z Fold 8, включая версию Wide, ожидают к релизу в июле.

#samsung #складной смартфон #камеры #galaxy z fold 8 #galaxy z fold 8 wide
Источник: androidheadlines.com
