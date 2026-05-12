Новый отчет со ссылкой на цепочку поставок утверждает, что первый складной iPhone выйдет лишь в двух расцветках корпуса.

Обсуждения первого складного iPhone давно касаются дизайна, экрана и цены, но теперь в сеть попали более конкретные сведения о расцветках устройства. Источники, близкие к поставщикам, описывают достаточно сдержанный набор вариантов, который напоминает подход Apple к ранним топовым моделям.

По данным инсайдеров, на которых ссылаются отраслевые ресурсы, первый складной iPhone, который неофициально называют iPhone Ultra, планируют выпускать только в двух цветах. Один из них описывают как классический белый или серебристо‑белый вариант, второй — как спокойный темно‑синий тон, близкий к оттенку Deep Blue у будущей линейки iPhone 17 Pro.

Сообщается, что Apple сознательно отказывается от ярких красок и ограничивает палитру более нейтральными решениями. Источники проводят параллели с запуском iPhone X, который тоже вышел только в двух расцветках, несмотря на статус флагманской новинки.

Отдельные публикации связывают узкий выбор цветов с осторожными объемами производства и сложностью выпуска складной конструкции смартфона. При этом уточняется, что в будущем компания сможет расширить гамму, если модель приживется на рынке.