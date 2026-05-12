Global_Chronicles
Sony представила серию телевизоров Bravia 3II с экранами до 100 дюймов
Компания Sony India расширила линейку смарт-телевизоров моделями Bravia 3II. Новинки используют процессор XR для обработки изображения и звука, поддерживают 4K при 120 Гц и работают на Google TV.

Sony продолжает внедрять премиальные технологии Bravia в более доступные серии. Новая линейка Bravia 3II получила фирменный процессор XR, который анализирует контент в реальном времени и улучшает глубину, цвет, яркость и контрастность. Технологии XR Triluminos Pro и XR Clear Image отвечают за чёткость картинки и плавность в динамичных сценах. Motionflow XR пригодится для спорта и экшена. Звук поддерживает Dolby Atmos и DTS:X, а специальные акустические системы делают голоса более разборчивыми и снижают искажения.

Изображение: GizmoChina 

Для игр телевизоры предлагают 4K при 120 Гц через HDMI 2.1. Переменная частота обновления и автоматический режим низкой задержки уменьшают разрывы изображения и задержку ввода. Модели работают на Google TV с доступом к приложениям и стриминговым сервисам. Есть голосовое управление через Google Assistant, поддержка Apple AirPlay 2, Apple HomeKit и совместимость с Amazon Alexa. В будущем обновлении добавят поддержку искусственного интеллекта Google Gemini.

В Индии Bravia 3II появятся в этом месяце. Цены начинаются от 99 990 рупий (эквивалентно ≈₽ 78660) за 55-дюймовую версию. 65 дюймов стоят 124 990 рупий (эквивалентно ≈₽ 98330), 75 дюймов — 179 990 (эквивалентно ≈₽ 141600), 85 дюймов — 305 990 (эквивалентно ≈₽ 240720). Модель на 100 дюймов выйдет этим летом – в июле-августе.

#sony #телевизоры #bravia 3ii
Источник: gizmochina.com
