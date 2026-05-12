Rockstar Games до сих пор не делала официальных заявлений о сроках начала предзаказов. Тем не менее вокруг игры снова начался ажиотаж — на этот раз из-за появления страницы на сайте одного из ритейлеров и серии анонимных сообщений в соцсетях.
Страницу с объявлением о предзаказе GTA 6 заметили на Instant Gaming. Интернет-площадка не подтверждала информацию, но сам факт публикации наложился на другие события. 21 мая материнская компания Rockstar, Take-Two Interactive, проведет отчетную финансовую конференцию. Фанаты предполагают, что анонс может прозвучать именно там.
Аккаунт GTA 6 Countdown со ссылкой на источник в маркетинговом отделе Rockstar пишет о предзаказах в этом месяце. В сообществе Reddit r/GTA6 называли 12 мая как возможную дату старта.
Одна из утечек касается цены. Человек, представившийся сотрудником крупного британского игрового магазина, утверждает, что во внутренних материалах указана стоимость £69,99 (эквивалентно ≈₽ 7088 по курсу ЦБ РФ на 12.05.2026). Также там говорится, что на старте предложат только одну версию игры. Ранее в сети появлялись слухи о цене до $100 (эквивалентно ≈₽ 7430 по курсу ЦБ РФ на 12.05.2026). Официальных подтверждений пока нет.