На сайте цифрового магазина Instant Gaming обнаружили объявление о приеме предзаказов на Grand Theft Auto VI. Информация пока выглядит как заглушка, но фанаты восприняли это как знак скорого официального старта.

Rockstar Games до сих пор не делала официальных заявлений о сроках начала предзаказов. Тем не менее вокруг игры снова начался ажиотаж — на этот раз из-за появления страницы на сайте одного из ритейлеров и серии анонимных сообщений в соцсетях.

Страницу с объявлением о предзаказе GTA 6 заметили на Instant Gaming . Интернет-площадка не подтверждала информацию, но сам факт публикации наложился на другие события. 21 мая материнская компания Rockstar, Take-Two Interactive, проведет отчетную финансовую конференцию. Фанаты предполагают, что анонс может прозвучать именно там.

Аккаунт GTA 6 Countdown со ссылкой на источник в маркетинговом отделе Rockstar пишет о предзаказах в этом месяце. В сообществе Reddit r/GTA6 называли 12 мая как возможную дату старта.