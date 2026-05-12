Global_Chronicles
Китайская Unitree представила GD01 — первый серийный пилотируемый робот‑трансформер
Unitree Robotics объявила о выпуске пилотируемого робота GD01, который компания называет первым в мире серийным роботом‑трансформером.

Китайские компании все активнее показывают промышленные роботы, которые уже не ограничиваются прототипами и изготавливаются для продажи. Новый проект Unitree как раз относится к таким разработкам и предлагает пилотируемую платформу с необычной компоновкой.

Скриншот видео bilibili.com

Unitree Robotics представила робота GD01 с креслом для человека внутри рамы. Корпус строится вокруг металлической конструкции с посадочным местом и четырьмя крупными опорными модулями, которые выполняют роль опор и ходовой части. Компания подчеркивает, что считает GD01 первым в мире серийным пилотируемым роботом‑трансформером с массой порядка 500 килограммов вместе с пилотом.

Конструкция позволяет менять положение и конфигурацию опор в зависимости от типа движения. В демонстрационном ролике робот едет по ровной поверхности и штурмует небольшие препятствия, используя разные варианты работы шасси. В описании указывают, что система опирается на электрический привод, но не раскрывают запас хода, максимальную скорость и характеристики источника питания.


Стартовая цена GD01 заявлена на уровне 3,9 миллиона юаней (эквивалентно ≈₽ 42,6 млн по курсу ЦБ РФ на 12.05.2026). Производитель отмечает, что поставляет машину как готовое изделие и ориентируется на клиентов, которым нужны показательные и экспериментальные решения в области робототехники.

#китай #робототехника #unitree robotics #gd01 #пилотируемый робот #робот‑трансформер
Источник: ria.ru
