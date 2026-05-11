Global_Chronicles
В Китае видеокарты Radeon RX 9000 начали продавать ниже рекомендованных цен
В Китае видеокарты AMD Radeon RX 9000 Series начали продавать дешевле рекомендованных цен.

После выхода новых игровых видеокарт производители и магазины обычно долго удерживают цены выше рекомендованных. На китайском рынке ситуация для AMD начала развиваться по другому сценарию.

Изображение: VideoCardz

По данным Channel Gate, в Китае несколько моделей видеокарт AMD Radeon продаются ниже себестоимости для дистрибьюторов. В результате часть участников цепочки поставок фиксирует убытки вместо прибыли.

Radeon RX 7650 GRE с учетом налогов стоит около 1740 юаней. При этом отдельные интернет-магазины снижают цену до 1579,5–1650 юаней за счет акций.

Radeon RX 9060 XT 8GB, которая в основном ориентирована на системных интеграторов, продается примерно за 2250 юаней. Это ниже рекомендованной розничной цены в 2499 юаней.

Radeon RX 9070 XT торгуется примерно за 4950 юаней с учетом налогов. Официальная рекомендованная цена этой модели составляет 4999 юаней, что оставляет минимальную или нулевую маржу на рынке.

Источник отмечает, что подобная ситуация приводит к прямому снижению доходности у дистрибьюторов и усиливает ценовое давление на розничный сегмент. Причина такого положения — слабый спрос на рынке ПК для самостоятельной сборки. Продавцы накопили большие запасы и готовы работать в убыток, чтобы получить оборотные средства. Снижение цен и акции могут со временем распространиться и на другие рынки.

#видеокарты #китай #rdna 4 #radeon rx 9070 xt #radeon rx 9060 xt #radeon rx 7650 gre #channel gate #md #цены gpu
Источник: videocardz.com
