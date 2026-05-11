Global_Chronicles
Компания Ford запатентовала систему ухода припаркованного автомобиля от столкновений
Ford получила патент на систему, которая обнаруживает приближающуюся опасность вокруг припаркованного автомобиля. При угрозе столкновения машина может самостоятельно переехать на другое место.

Водитель может контролировать машину только находясь за рулем. Когда он уходит, автомобиль становится беззащитным перед чужими ошибками — откатившейся тележкой или неаккуратным маневром соседской машины. Ford подала патентную заявку под номером US12617393B2. В документе описана «Система обнаружения движущихся объектов».

Изображение: USPTO / Ford

Внешние камеры и датчики постоянно отслеживают обстановку вокруг припаркованной машины. Бортовое программное обеспечение вычисляет траектории объектов и оценивает риск столкновения. Если транспортное средство определит, что столкновение может произойти, оно может сначала попытаться предупредить приближающегося человека или объект, мигая фарами, подавая звуковой сигнал или отправляя другие предупреждения.

Изображение: USPTO / Ford

Если система решит, что столкновения нельзя избежать обычным способом, тогда в дело вступает более радикальное решение: автомобиль самостоятельно переедет на другое место. Безусловно, произойдет это лишь в том случае, если рядом будет достаточно свободного пространства. А если столкновения избежать не удастся, система включит камеры и запишет инцидент.

Изображение: USPTO / Ford

Представитель Ford пояснил, что подача патентных заявок — обычная практика для любого бизнеса. Она защищает новые идеи и формирует портфель интеллектуальной собственности. При этом компания добавила, что патент не обязательно означает появление технологии в серийных машинах. Решения о разработке продуктов компания принимает исходя из интересов клиентов.

Изображение: USPTO / Ford

#ford #патент #автономное вождение #система безопасности #припаркованный автомобиль
Источник: carscoops.com
