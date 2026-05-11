Компания OpenAI позволила нынешним и бывшим сотрудникам продать акции на сумму до $30 миллионов на человека.

До сих пор основные деньги от бума искусственного интеллекта получали инвесторы и топ-менеджеры. Теперь ситуация меняется — рядовые сотрудники тоже стали зарабатывать огромные суммы.

Wall Street Journal назвал это беспрецедентным событием в современной истории.

Более 600 нынешних и бывших сотрудников OpenAI продали крупные пакеты акций. Каждый мог продать бумаги на сумму до $30 миллионов. Около 75 человек использовали лимит полностью. Общая стоимость проданных акций — $6,6 миллиарда.

Сделка прошла в октябре прошлого года. Это первая возможность для сотрудников, нанятых после запуска ChatGPT в ноябре 2022 года. Компания требует ждать два года перед продажей. Раньше индивидуальный лимит составлял $10 миллионов, но прошлой осенью его утроили. Некоторые работники пожертвовали часть акций благотворительным фондам — так они получают налоговые вычеты.

При этом гендиректор Сэм Альтман (Sam Altman) не владеет акциями компании. Причина — некоммерческое происхождение OpenAI. Инвесторы ожидают, что он может получить долю, если выиграет суд против Илона Маска по поводу коммерческой реструктуризации.