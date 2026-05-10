Поддельные модули DDR5 с пластиковыми «чипами» и некорректной схемой питания появляются на азиатских рынках на фоне продолжающегося роста цен на настоящую память.

Рынок оперативной памяти переживает длительный период подорожания, и это привлекает мошенников. Чем выше стоимость популярного стандарта памяти, тем выгоднее подделывать упаковку и содержимое модулей.

Изображение: WCCFTech

По данным WCCFTech, на азиатских рынках недавно зафиксировали несколько партий поддельной DDR5. В некоторых случаях покупатели обнаруживали на платах вместо DRAM‑чипов пластиковые элементы, закрытые декоративными радиаторами. В других случаях у модулей неверно выполнена схема питания или установлены компоненты, не соответствующие заявленным характеристикам, что делает такую память нестабильной или полностью непригодной к работе.

Ситуацию осложняет общий фон: цены на настоящую DDR5 за последние месяцы значительно выросли. Причем, по отдельным оценкам, начиная с 2025 года, рост составляет несколько сотен процентов. Это повышает риск для покупателей, которые ищут более дешевые варианты у мелких продавцов на онлайн‑площадках. Авторы материала советуют внимательнее относиться к выбору продавца, чтобы избежать мошенничества.