Global_Chronicles
Смарт-часы NoiseFit Halo 3 теперь выводят уведомления, сервисные данные и сводки ИИ прямо на экран
Компания Noise выпустила в Индии смарт-часы NoiseFit Halo 3 с поддержкой искусственного интеллекта.

Производители носимых устройств продолжают расширять функции смарт-часов. Теперь они выходят за рамки фитнес-трекеров и включают инструменты работы с данными и уведомлениями.

Изображение: Noise

Компания Noise представила в Индии смарт-часы NoiseFit Halo 3. Новинка получила круглый AMOLED-дисплей 1,43 дюйма с яркостью до 1000 нит. Экран рассчитан на работу при ярком солнечном свете. Часы используют систему Noise AI Pro. Она обрабатывает голосовые команды, записывает аудио и преобразует речь в текст. Пользователь может записывать голосовые заметки, а ИИ затем превращает их в текст.

Устройство также формирует утренние сводки. В них входят данные о сне, активности и состоянии организма. Часы создают персонализированные обои с помощью встроенных алгоритмов.

NoiseFit Halo 3 поддерживает функцию Super Notifications на Android. Она выводит на экран коды подтверждения, уведомления о доставке и информацию о поездках. Пользователь получает эти данные непосредственно на часы.

Дополнительно производитель добавил панель с виджетами. Она включает до пяти элементов: качество воздуха, напоминания о воде, управление музыкой и аналитику сна.

Система Noise Vault хранит QR-коды билетов и пропусков. Пользователь может быстро открыть их для сканирования без телефона.

Для контроля здоровья часы отслеживают пульс, уровень стресса и насыщение крови кислородом. Причем, такой мониторинг работает в течение всего дня.

Смарт-часы имеют водонепроницаемость до 10 метров. Аккумулятор обеспечивает до семи дней работы без подзарядки.

Цена NoiseFit Halo 3 в Индии составляет 5499 рупий (эквивалентно ≈₽ 4325 по курсу ЦБ РФ на 10.05.2026).

#искусственный интеллект #ии #смарт-часы #носимая электроника #amoled-дисплей #noise #мониторинг здоровья #noisefit halo 3
Источник: gizmochina.com
