Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Археологи обнаружили первый в Шотландии средневековый зубной мост из золота
Археологи изучили нижнюю челюсть мужчины из Абердина и нашли на ней золотую лигатуру, которая, вероятно, удерживала протез или шатающийся зуб.

Исторические источники показывают, что к лечению зубов люди обращались задолго до появления современной стоматологии. К сожалению, конкретные археологические находки, которые подтверждают использование определенного рода приемов в уходе за зубами, по‑прежнему встречаются редко. Останки мужчины нашли во время раскопок в Шотландии. Спустя годы специалисты детально изучили челюсть и заметили необычное соединение между зубами.

Фотография Дженны Диттмар. Источник: British Dental Journal (2026)

Исследователи проанализировали останки, поднятые в 2006 году возле церкви Святого Николая в Абердине, где ранее раскопали около 900 погребений. Среди ста подробно изученных индивидуальных скелетов особое внимание привлекла нижняя челюсть мужчины с тонкой золотой проволокой, соединяющей левый центральный резец и правый боковой резец при отсутствии одного зуба между ними. Авторы работы интерпретируют эту лигатуру как элемент зубного моста: она могла фиксировать протез на месте утраченного зуба или удерживать ослабленный зуб.    

Фотографии Дженны Диттмар. Источник: British Dental Journal (2026)

Радиоуглеродный анализ показал, что мужчина жил между 1460 и 1670 годами, а следы износа на зубах указывают на длительное ношение зубного протеза при жизни. Сканирующая электронная микроскопия и рентгеноспектроскопия подтвердили, что проволока выполнена из золотого сплава 20 карат. Авторы отмечают, что в это время в Абердине работали как минимум 22 золотых дел мастера, которые могли изготовить такой элемент. Ученые отметили, что подобные способы фиксации зубов встречались в других странах Европы и на Ближнем Востоке, однако для Шотландии такая находка стала первой подтвержденной.

#археология #шотландия #стоматология #абердин #золотая лигатура #золотое украшение #зубной мост
Источник: phys.org
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
КАМАЗ поставит Москве 700 крупных электробусов А5 до 2027 года
Asus анонсировала 18-дюймовый ноутбук Tianxuan 7 Pro Max с Ryzen 9 9955HX и RTX 5070 Ti
Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в краже её лица для главной героини «Аватара»
Эксперт протестировал GTX 1070 Ti в Heroes of Might and Magic Olden Era и других современных играх
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива
«Коммерсант»: Роскомнадзор начинает атаки на западных разработчиков видеоигр
Группа физиков: Скручивание атомарно тонких слоев позволяет передавать информацию без электричества
AMD RDNA 5 будет значительно быстрее в трассировке лучей и создаст серьёзную конкуренцию NVIDIA
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
Начало серийного производства авиалайнеров МС-21 перенесли на I квартал 2027 года
Core Ultra 5 225 оказался всего на 13,7% быстрее Core i5-12400F в играх
Brembo разработала принципиально новые тормоза Sensify без гидравлики
Минпромторг поддержал введение НДС в размере 22% на зарубежные товары с маркетплейсов
Глава Минпромторга Алиханов: Ил-114-300 превосходит зарубежных конкурентов по многим параметрам

Популярные статьи

Спасаем старый HDD от порчи
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Три закона робототехники – как Айзек Азимов и Фрэнк Герберт предсказали будущее ИИ
Почему Installer-SH это успех и будущее для распространения софта под Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter