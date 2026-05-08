Археологи изучили нижнюю челюсть мужчины из Абердина и нашли на ней золотую лигатуру, которая, вероятно, удерживала протез или шатающийся зуб.

Исторические источники показывают, что к лечению зубов люди обращались задолго до появления современной стоматологии. К сожалению, конкретные археологические находки, которые подтверждают использование определенного рода приемов в уходе за зубами, по‑прежнему встречаются редко. Останки мужчины нашли во время раскопок в Шотландии. Спустя годы специалисты детально изучили челюсть и заметили необычное соединение между зубами.

Фотография Дженны Диттмар. Источник: British Dental Journal (2026)

Исследователи проанализировали останки, поднятые в 2006 году возле церкви Святого Николая в Абердине, где ранее раскопали около 900 погребений. Среди ста подробно изученных индивидуальных скелетов особое внимание привлекла нижняя челюсть мужчины с тонкой золотой проволокой, соединяющей левый центральный резец и правый боковой резец при отсутствии одного зуба между ними. Авторы работы интерпретируют эту лигатуру как элемент зубного моста: она могла фиксировать протез на месте утраченного зуба или удерживать ослабленный зуб.

Радиоуглеродный анализ показал, что мужчина жил между 1460 и 1670 годами, а следы износа на зубах указывают на длительное ношение зубного протеза при жизни. Сканирующая электронная микроскопия и рентгеноспектроскопия подтвердили, что проволока выполнена из золотого сплава 20 карат. Авторы отмечают, что в это время в Абердине работали как минимум 22 золотых дел мастера, которые могли изготовить такой элемент. Ученые отметили, что подобные способы фиксации зубов встречались в других странах Европы и на Ближнем Востоке, однако для Шотландии такая находка стала первой подтвержденной.