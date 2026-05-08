Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Casio выпустила серию механических часов Edifice EFK110D с тремя цветами циферблата
Casio вывела на рынок США новую линейку своих часов, которая включает три модели с разными цветами циферблата и автоматическим механизмом японского производства.

Серия EFK110D впервые появилась в Японии в начале мая. Теперь Casio добавила эти модели в американский каталог и раскрыла основные характеристики часов.

 

Изображение: GizmoChina

В серию Edifice EFK110D вошли три версии часов: EFK110D-1A с черным циферблатом, EFK110D-2A с синим и EFK110D-7A с белым. На американском сайте Casio модели появились по цене $300.

Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали. Его диаметр составляет 38 мм, толщина — 11,8 мм, а общий вес вместе с браслетом достигает 143 граммов. Для защиты циферблата компания использовала сапфировое стекло.

Читайте: Casio выпустила 2 новые коллаборационные модели часов G-Shock по мотивам фильма «Мандалорец и Грогу». Casio представила две новые коллаборационные модели часов G-Shock. В линейку вошли версии на базе GM-2100 и BA-110 с тематическим оформлением.

Casio применила технологию электроформования, чтобы добавить поверхности циферблата текстуру. Часы получили накладные индексы, полые часовую и минутную стрелки, а также стандартное окно даты.

Изображение: GizmoChina 

Внутри установлен автоматический механизм с 21 камнем и запасом хода до 42 часов. Механизм поддерживает функцию остановки секундной стрелки для точной настройки времени. Casio заявляет точность от -20 до +40 секунд в сутки. Это обычный показатель для недорогих механических часов, и для повседневного использования его хватает. Задняя крышка получила прозрачную вставку.

Изображение: GizmoChina 

Читайте: Casio выпустила часы Pro Trek PRW-61D-2 с текстурированным узором, имитирующим тающий снег и лед, в которой использовала визуальные мотивы феномена Dragon Eye на японской горе Хатимантай в сочетании с сапфировым стеклом и улучшенной подсветкой.

Часы выдерживают погружение на глубину до 100 метров.

#casio #механические часы #edifice #сапфировое стекло #efk110d #автоматический механизм
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Петербурге впервые представили визуализацию двух небоскребов
Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
Apple укрепила лидерство по выручке на рынке смартфонов в 2026 году
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
40% российских пользователей интернета работают с VPN
«АвтоВАЗ» показал, в каких цветах будет доступен новый кроссовер Lada Azimut
Новый Tandem OLED от LG потребляет на 18% меньше энергии и служит вдвое дольше
Россиян предупредили об опасности найденных на улице USB‑накопителей
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Требования к владельцам каналов в Telegram и WhatsApp* 7 мая станут более строгими
КАМАЗ поставит Москве 700 крупных электробусов А5 до 2027 года
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива
«Коммерсант»: Роскомнадзор начинает атаки на западных разработчиков видеоигр

Популярные статьи

Спасаем старый HDD от порчи
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Три закона робототехники – как Айзек Азимов и Фрэнк Герберт предсказали будущее ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter