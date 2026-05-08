Casio вывела на рынок США новую линейку своих часов, которая включает три модели с разными цветами циферблата и автоматическим механизмом японского производства.

Серия EFK110D впервые появилась в Японии в начале мая. Теперь Casio добавила эти модели в американский каталог и раскрыла основные характеристики часов.

В серию Edifice EFK110D вошли три версии часов: EFK110D-1A с черным циферблатом, EFK110D-2A с синим и EFK110D-7A с белым. На американском сайте Casio модели появились по цене $300.

Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали. Его диаметр составляет 38 мм, толщина — 11,8 мм, а общий вес вместе с браслетом достигает 143 граммов. Для защиты циферблата компания использовала сапфировое стекло.

Casio применила технологию электроформования, чтобы добавить поверхности циферблата текстуру. Часы получили накладные индексы, полые часовую и минутную стрелки, а также стандартное окно даты.

Внутри установлен автоматический механизм с 21 камнем и запасом хода до 42 часов. Механизм поддерживает функцию остановки секундной стрелки для точной настройки времени. Casio заявляет точность от -20 до +40 секунд в сутки. Это обычный показатель для недорогих механических часов, и для повседневного использования его хватает. Задняя крышка получила прозрачную вставку.

Часы выдерживают погружение на глубину до 100 метров.